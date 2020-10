PSV knokt zich naar zege ondanks vier afgekeurde doelpunten

PSV heeft zondag geen fout gemaakt tegen Fortuna Sittard. Op eigen veld werden de bezoekers uit Limburg met 2-0 opzij gezet door doelpunten van Donyell Malen en Chukwunonso Madueke. Makkelijk ging het niet bij de Eindhovenaren, die met name in de eerste helft een paar keer ontsnapten aan een tegendoelpunt. Het team van trainer Roger Schmidt was in de eerste helft op schot, maar zag liefst vier doelpunten afgekeurd worden.

Net als tegen Rosenborg in de laatste voorronde van de Europa League had Schmidt een basisplaats in huis voor Eran Zahavi. De Israëlische aanwinst begon net als afgelopen donderdag samen met Donyell Malen in de voorhoede. Schmidt voerde een wijziging door ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen donderdag: Nick Viergever verving Philipp Max op de linksbackpositie. Timo Baumgartl (Fulham) en Armindo Bruma (Olympiacos) ontbraken in de wedstrijdselectie omdat zij op het punt staan een transfer af te ronden. Ook Mohamed Ihattaren ontbrak, daar hij volgens Schmidt niet volledig fit is. De trainer wilde zijn wedstrijdselectie graag aanvullen met een aantal spelers van Jong PSV: Luis Felipe, Justin de Haas, Shurandy Sambo, Emmanuel Matuta, Richard Ledezma en Ismael Saibari. Zij mochten echter geen plaatsnemen op de bank omdat de uitslagen van hun coronatesten te laat binnen waren.

Dat Zahavi en Malen elkaar goed weten te vinden werd donderdag al duidelijk en ook zondag was het duo dreigend. In de vijfde minuut stak Zahavi zijn collega Malen het strafschopgebied in. De Oranje-international omspeelde Alexei Koselev en schoot raak in de verre hoek: 0-1. Lisandro Semedo kreeg vlak daarna een grote kans om de stand gelijk te trekken, maar de Portugese aanvaller verzuimde te scoren. Het werd een eerste helft met veel dreigende momenten en afgekeurde doelpunten. In totaal werden liefst vier doelpunten van de thuisploeg afgekeurd wegens buitenspel. Zahavi leek de 2-0 te maken, maar aangever Cody Gakpo werd afgevlagd wegens buitenspel. Niet lang daarna kopte Ryan Thomas raak, maar ook hij stond buitenspel. Vlak voor rust werd een doelpunt van Malen afgekeurd, ook wegens buitenspel. Assistent-scheidsrechter Freek van Deursen had het telkens bij het juiste eind.

Aan de andere kant van het veld werd Fortuna Sittard regelmatig dreigend, met name via Semedo. PSV-keeper Yvon Mvogo speelde echter een sterke wedstrijd en hield zijn ploeg op de been. Door het kleine verschil op het scorebord bleef Fortuna Sittard hoop houden op een goed resultaat. De ploeg van Kevin Hofland hoopte een strafschop te krijgen toen Semedo naar de grond werd getrokken door Olivier Boscagli, maar scheidsrechter Jeroen Manschot vond het niet voldoende voor een penalty. PSV speelde niet groots en was kwetsbaar in de omschakeling. De bezoekers kwamen na rust nauwelijks in de problemen, maar wisten zelf ook geen grote kansen te creëren. Zo bleef het een spannende wedstrijd tot aan de absolute slotfase. PSV-captain Denzel Dumfries kreeg tien minuten voor tijd een goede mogelijkheid. De rechtsback speelde zichzelf vrij op de rechterflank en schoot van dichtbij in de handen van Koselev. Zes minuten voor tijd werd het alsnog 2-0 voor PSV. Een hoekschop van Fortuna Sittard werd weggewerkt door Malen, waarna invaller Madueke met een lange rush op Koselev af ging. De talentvolle aanvaller prikte binnen en stelde de overwinning veilig.