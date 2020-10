Ongekend spektakel op Old Trafford; Lamela meest besproken man

De wedstrijd tussen Manchester United en Tottenham Hotspur houdt de gemoederen flink bezig in Engeland. Na een sensationele en meeslepende eerste helft leiden the Spurs met 1-4. Het meest besproken moment vond plaats in minuut 28 bij een stand van 1-2: er is veel onbegrip over de manier waarop scheidsrechter Anthony Taylor een incident tussen Anthony Martial en Erik Lamela afhandelde.

De arbitrage was Manchester United aanvankelijk nog gunstig gezind. Na circa dertig seconden kreeg de thuisploeg een strafschop na een overtreding van Davinson Sánchez op Martial. De penalty werd benut door Bruno Fernandes, maar daarna zakte Manchester United volledig door het ijs. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer verdedigde onthutsend slecht, wat leidde tot doelpunten van Tanguy Ndombele en Heung-Min Son in respectievelijk minuut vier en zeven.

Half-time ratings van de Manchester Evening News: Harry Maguire: 1 Luke Shaw: 2 Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Twintig minuten na de 1-2 volgde de rode kaart van Manchester United. Toen de bezoekers een corner wilden nemen, sloeg Lamela Martial van zich af. De Fransman reageerde geagiteerd en deelde Lamela een klap uit op de kin. Arbiter Taylor stuurde alleen Martial weg. Analist Ruud Gullit van Ziggo Sport keek zijn ogen uit in de eerste helft. "We zijn verwend. Het is echt een geweldige wedstrijd. Natuurlijk met veel fouten, maar daardoor zijn we verwend."

Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar leek de meest bizarre wedstrijd van het weekend te worden, maar wat er allemaal gebeurt bij Manchester United - Tottenham Hotspur... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Gullit heeft begrip voor de rode kaart van Martial, maar vindt dat Lamela ook bestraft had moeten worden. "Het is een rode kaart. Het is een heel klein tikkie. Maar hij krijgt eerst een elleboog in zijn snoet. Ik vind het gek dat de VAR niet zegt dat het daarmee begint. Ik had het liefst gehad dat de scheidsrechter ze bij zich nam en allebei een gele kaart gaf. Maar met de VAR is er geen sprake meer van common sense. Dit zijn de regels."

Ook op Twitter klinkt verbazing over het uitblijven van een sanctie voor Lamela. "Martial had niet weggestuurd moeten worden. Lamela had wel een kaart kunnen krijgen voor zijn dramatische reactie", stelt journalist Rob Harris van AP. "Dom van Martial "Beschamend van Lamela", vat Henry Winter van The Times samen. "Het zijn vergelijkbare overtredingen. Manchester United kan en zal klagen over de inconsistente arbitrage, maar ze hebben geen excuus voor het amateuristische verdedigen."