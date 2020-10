Bayern kondigt opvolger Thiago Alcántara aan en is nog niet klaar

Bayern München heeft zondag de komst van Marc Roca wereldkundig gemaakt. De 23-jarige middenvelder komt over van Espanyol en kan worden gezien als de Thiago-Ersatz: de opvolger van de naar Liverpool vertrokken Thiago Alcántara. De Spanjaard, die al sinds vorig jaar door Bayern werd begeerd, heeft een contract tot medio 2025 ondertekend.

Thiago vertrok onlangs voor dertig miljoen naar Liverpool en liet daarmee een flink gat achter in de selectie van Bayern. De hoop in de Allianz Arena is dat Roca zich kan gaan ontwikkelen tot de nieuwe partner van Joshua Kimmich op het middenveld, of er in ieder geval voor kan zorgen dat de Duits international meer rust kan pakken. “Marc past in voetballend opzicht en qua karakter uitstekend in ons team en zal zich bij ons verder ontwikkelen”, laat technisch directeur Hasan Salihamidzic op de clubsite weten.

“We zijn ervan overtuigd dat hij een grote meerwaarde voor Bayern zal zijn", benadrukt Salihamidzic. Met de komst van Roca naar de Allianz Arena is naar verluidt vijftien miljoen euro gemoeid, inclusief bonussen. Een flink verschil ten opzichte van een jaar geleden; Espanyol speelde toentertijd nog in LaLiga en wees de topclub uit Beieren op de transferclausule van veertig miljoen euro in het nog twee jaar doorlopende contract. Roca kwam in totaal tot 121 duels voor Espanyol in alle competities.

De winnaar van het EK Onder-21 in 2019 wordt na Leroy Sané, Alexander Nübel en Tanguy Kouassi de vierde aanwinst van Bayern voor het aankomende seizoen. De regerend landskampioen van Duitsland gaat zich waarschijnlijk vandaag of morgen nog versterken met rechtsback Bouna Sarr, die voor tien miljoen euro moet overkomen van Olympique Marseille, en de transfervrije Eric Maxim Choupo-Moting. De ex-speler van onder meer Paris Saint-Germain zal voor twee seizoenen tekenen en dat betekent dan zeer waarschijnlijk het vertrek van Joshua Zirkzee op huurbasis.