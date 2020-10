Advocaat hoopt op extra spits en vraagt Arnesen om Zirkzee

Feyenoord-trainer Dick Advocaat zou graag nog een aanvaller aan zijn selectie toevoegen. Na afloop van de 1-4 overwinning op Willem II geeft hij tegenover RTV Rijnmond aan dat hij in Bayern München-spits Joshua Zirkzee een versterking voor de Rotterdammers ziet. Advocaat hoopt dat technisch directeur Frank Arnesen erin slaagt om de Nederlands jeugdinternational te huren.

“Als het mij ligt ondernemen wij een poging om Zirkzee te huren. Bayern heeft er baat bij dat hij aan spelen toe komt en het salaris is bij huren vaak ook geen probleem”, zo wordt Advocaat geciteerd door de regionale omroep. Zirkzee lijkt in de slotdagen van de transfermarkt op weg naar de uitgang bij de Duitse grootmacht. Kicker meldde zondag al dat de talentvolle spits op huurbasis mag vertrekken. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt zal Feyenoord Zirkzee alleen huren als Bayern zijn volledige salaris blijft betalen.

#Feyenoord gaat #Zirkzee alleen huren als @FCBayern hem bij de club aanbiedt voor verhuur én het volledige salaris betaalt. Er loopt op dit moment nog niets concreets. Dat kan in de komende 55 uur uiteraard nog veranderen. #Transferdeadline — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) October 4, 2020

Omdat Bayern München op het punt staat om zich te versterken met de transfervrije Eric Maxim Choupo-Moting slinken de speelkansen van Zirkzee. Choupo-Moting wordt in Beieren de stand-in van Robert Lewandowski. De 55-voudig international van Kameroen vertrok na het afgelopen seizoen bij Paris Saint-Germain, nadat zijn contract ten einde liep, Vorige maand meldde Téléfoot dat PSG in gesprek was met Choupo-Moting over een nieuw contract, maar die gesprekken hebben niets opgeleverd. Uiteindelijk is de grootmacht uit de Ligue 1 uitgekomen bij Moise Kean, die spoedig op huurbasis overkomt van Everton.

De negentienjarige Zirkzee, wiens contract bij Bayern doorloopt tot medio 2023, had in de laatste competitiewedstrijd tegen TSG Hoffeheim (4-1 nederlaag) nog een basisplaats in de ploeg van trainer Hansi Flick. Het jeugdproduct van Feyenoord deed woensdag acht minuten mee in het gewonnen duel met Borussia Dortmund (2-3) om de Duitse Supercup.