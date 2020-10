Lazio houdt Inter op gelijkspel ondanks domme rode kaart Immobile

Internazionale is tegen het eerste puntenverlies van dit seizoen in de Serie A opgelopen. Op bezoek bij Lazio kwam het team van trainer Antonio Conte niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De bezoekers, waar Stefan de Vrij de negentig minuten vol maakte, speelden in de tweede helft enige tijd met een man meer door een rode kaart van Ciro Immobile, maar desondanks werd de overwinning niet over de streep getrokken.

De wedstrijd was een halfuur bezig toen de score werd geopend door Lautaro Martínez. Het was Ivan Perisic die het voorbereidende werk deed, waarna de Argentijnse spits de bal voor zijn voeten kreeg en de bal achter doelman Thomas Strakosha schoot. Het was niet de eerste tegenslag voor Lazio, daar Stefan Radu er na een kwartier spelen met een hamstringblessure af moest. Het werd nog erger voor de thuisploeg, want niet lang na het tegendoelpunt moest Adam Marusic het veld geblesseerd verlaten. Mohamed Fares, overgenomen van SPAL, maakte derhalve al een paar dagen na zijn transfer zijn debuut voor Lazio. Binnen negentig seconden liep hij tegen een gele kaart aan nadat hij een overtreding beging op Achraf Hakimi. Inter had de wedstrijd onder controle en lag op koers voor de derde overwinning op rij.

Oh oh Immobile ?????

De spits van Lazio geeft Vidal een tik en mag gaan douchen ??#LAZINT #SerieA #ZiggoSport pic.twitter.com/s2cN4K92OJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2020

Lazio had het lastig op eigen veld en kreeg opnieuw een tegenslag te verwerken: ook invaller Bastos haakte geblesseerd af. Ondanks de drie uitvallers rechtte het team van trainer Simone Inzaghi de rug en kwam het tien minuten na rust langszij. Francesco Acerbi had een hoge voorzet in huis vanaf de linkerflank en bij de tweede paal vond hij Sergej Milinkovic-Savic, die in de korte hoek scoorde met het hoofd. Met nog twintig minuten op de klok moest Lazio verder met tien man. Ciro Immobile kreeg een directe rode kaart nadat hij een tik uitdeelde aan Arturo Vidal. De Lazio-spits lag op de grond na een overtreding van Vidal, die bij hem kwam kijken hoe het met hem ging. Terwijl de Inter-middenvelder over Immobile heen hing en hem een duwtje gaf, maakte de Lazio-spits een slaande beweging.

Met een man meer waren de beste kansen voor Internazionale. Onder meer Hakimi en Brozovic waren dicht bij het winnende doelpunt, maar zover zou het niet komen. Net als Lazio eindigde ook Inter de wedstrijd met tien man. Stefano Sensi duwde bij het nemen van een ingooi Patric Gabarron van zich af. De Lazio-verdediger ging theatraal naar de grond, waarna Sensi zijn tweede gele kaart ontving en kon gaan douchen. De emoties liepen in de slotfase hoog op, maar gescoord werd er niet meer.