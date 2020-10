Arsenal maakt in tweede helft indruk met aanvalsspel tegen Sheffield

Arsenal heeft de thuiswedstrijd tegen Sheffield United zondagmiddag omgezet in een overwinning. In het Emirates Stadium won de ploeg van trainer Mikel Arteta met 2-1, waardoor Arsenal na vier wedstrijden negen punten heeft verzameld. Sheffield United is nog puntloos, evenals Fulham en Burnley.

Na een uur spelen opende Bukayo Saka de score voor Arsenal. Héctor Bellerín en Saka combineerden soepel aan de rechterflank. Saka stoomde op langs de zijlijn, was te snel voor de defensie van Sheffield United en plaatste de bal vanbinnen het strafschopgebied in de linkerhoek, ondanks dekking van verdediger John Egan. Na een uur spelen verdubbelde Arsenal de marge uit opnieuw een fraaie aanval. Willian, Nicolas Pépé, Mohamed Elneny en Bellerín vonden elkaar heel soepel rond en in het vijandelijke strafschopgebied, waarna de voorzet van laatstgenoemde werd ingekopt door Pépé bij de tweede paal.

De knappe aanvallen van Arsenal vormden een contrast met de eerste helft, waarin er voor de neutrale toeschouwers weinig te genieten was. De grootste kans voor de pauze was voor Pierre-Emerick Aubameyang; doelman Aaron Ramsdale voorkwam dat hij acht minuten voor rust de score opende. Daarmee maakte de keeper een eigen fout goed, want hij had de bal zelf op knullige wijze verspeeld. Na de pauze vonden de spelers van Arsenal elkaar makkelijker, wat resulteerde in de 2-0 voorsprong.

Na de tegendoelpunten had Sheffield United was meer balbezit, maar Arsenal bleef aanvankelijk zonder veel moeite overeind. Zeven minuten voor tijd vonden de bezoekers echter de aansluiting. Sheffield nam de bal over op het middenveld en George Baldock mocht de nodige meters maken. Hij vond David McGoldrick, die vanbuiten het strafschopgebied de ruimte vond voor een geplaatst schot in de linkerhoek. In de blessuretijd zetten de bezoekers druk in de jacht op de gelijkmaker, maar Arsenal verdedigde de voorsprong met succes.