Feyenoord dient Willem II eerste thuisverlies in 399 dagen toe

Feyenoord heeft zondag optimaal geprofiteerd van de nederlaag van Ajax bij FC Groningen (1-0). Het team van Dick Advocaat won bij Willem II, dat op 1 september 2019 voor het laatst in een thuiswedstrijd in de Eredivisie als verliezer van het veld was gestapt. Toen won Feyenoord met 0-1 en zondag werd het 1-4. Door de zege gaat Feyenoord gedeeld aan kop, met tien punten uit vier duels. Over twee weken komt stadsgenoot Sparta op bezoek.

De eerste corner van de wedstrijd was na dertien minuten spelen voor Willem II en daar viel ook meteen de openingstreffer uit. Vangelis Pavlidis stond helemaal vrij en de Griek kon van dichtbij makkelijk de 1-0 binnen werken toen Sebastian Holmén een corner van Mike Trésor Ndayishimiye doorkopte. Een hard schot van Steven Berghuis, gevolgd door een redding van Robbin Ruiter, was een voorbode van de gelijkmaker van Feyenoord, dat zonder een echte nummer negen speelde. Na een goede actie van João Teixeira was het Ridgeciano Haps die van dichtbij de verre hoek wist te vinden: 1-1.

Willem II kwam er amper meer aan te pas en mocht eigenlijk meer dan tevreden zijn met de 1-1 tussenstand in de rust. Zo kreeg Bryan Linssen na 35 minuten spelen een dot van een kans. Na een cadeautje van Vincent Schippers, die het lastig had op de rechtsbackpositie, kwam hij in een één-tegen-één-situatie met Ruiter, maar de doelman kon de bal relatief eenvoudig met de benen keren. De start van de tweede helft mocht er zijn. Trésor haalde een lange bal net voor de achterlijn en schoot het leer verrassend voorlangs. Twee minuten later volgde de 1-2.

Een schot van Mark Diemers werd gekraakt, waarna het leer voor de voeten van Linssen viel. De aanvaller schoot de bal in een keer achter Ruiter en daarmee zijn eerste goal als Feyenoorder. Na nog geen uur spelen gooide Berghuis de wedstrijd in het slot; na een vloeiende aanval via Teixeira was het de aanvaller die de 1-3 op het scorebord zette. Feyenoord drukte door en kreeg al snel twee goede kansen via Linssen. De aanvaller vond eerst Ruiter op zijn weg en daarna kopte hij de bal over.

Na ruim een uur spelen kwam Feyenoord echter goed weg toen een vrije trap van Ndayishimiye op de bovenkant van de lat uiteenspatte. Dertien minuten voor tijd maakte Berghuis een einde aan de illusies van Willem II. De aanvaller leek eerst door Ruiter van scoren af te worden gehouden, maar hij kreeg de bal weer van de keeper en maakte op prachtige wijze de 1-4. Willem II zakte zodoende door het ijs, blijft op vier punten staan en wacht over twee weken een thuiswedstrijd tegen FC Twente.