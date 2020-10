Davy Klaassen na transfer tussen duurste aankopen ooit van Ajax

Davy Klaassen keert terug bij Ajax. Via de officiële kanalen maken de Amsterdammers maandagmiddag melding van een akkoord met Werder Bremen over de transfer van de middenvelder, die een contract voor vier seizoenen tekent in de Johan Cruijff ArenA. Ajax betaalt een bedrag van elf miljoen euro aan Werder Bremen; via bonussen kan de transfersom oplopen tot veertien miljoen euro.

Werder Bremen hanteerde aanvankelijk een vraagprijs van vijftien miljoen euro voor Klaassen, die nog een contract voor twee seizoenen had in Duitsland. Het eerste bod van Ajax bedroeg naar verluidt zeven miljoen euro én vijf miljoen euro aan bonussen, waarna een tweede bod van negen miljoen euro én drie miljoen euro aan bonussen volgde. Uiteindelijk hebben beide clubs elkaar dus gevonden in een maximumbedrag van veertien miljoen euro.

Klaassen verovert een plek in de top tien van duurste aankopen aller tijden van Ajax. Als zijn transfersom inderdaad oploopt tot veertien miljoen euro, is hij zelfs de op vijf na duurste aankoop van Ajax. Edson Álvarez (15 miljoen euro), Miralem Sulejmani (16,25 miljoen euro), Quincy Promes (15,7 tot 17,2 miljoen euro), Antony (15,75 tot 20,75 miljoen euro) en Daley Blind (16 tot 21 miljoen euro) maakten voor meer geld de overstap naar Amsterdam.

“Davy is een kind van de club, het is goed dat hij nu op deze leeftijd terugkeert. Hij is ambitieus en wil met Ajax de komende jaren mooie dingen bereiken, titels behalen. Zijn persoon zorgt voor een nog betere balans in onze selectie en bovendien kan hij met zijn ervaring onze jongere spelers helpen om naar een nog hoger niveau door te groeien”, reageert directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Klaassen, die het rugnummer 6 gaat dragen, kijkt uit naar zijn hernieuwde dienstverband in de Johan Cruijff ArenA: “Ik ben heel blij om terug te zijn bij Ajax, dat voelt als thuiskomen voor mij. Mijn halve leven heb ik hier doorgebracht en het is fijn hier nu weer te zijn. Ik heb mij altijd verbonden gevoeld aan de club en kijk er dan ook naar uit om het Ajax-shirt weer te mogen dragen.”