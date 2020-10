Sparta haalt voormalig doelpuntenkanon in KKD terug naar Nederland

Sparta Rotterdam neemt Mario Engels over van SV Sandhausen, zo meldt de club zondag via de officiële kanalen. De 26-jarige aanvaller kwam in 2018/19 uit voor Roda JC Kerkrade en was toen goed voor liefst 24 doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie. Een transfervrije overstap naar SV Sandhausen, ruim een jaar geleden, was geen onverdeeld succes.

Engels, 26 jaar, kwam afgelopen seizoen in de 2. Bundesloga maar tot drie doelpunten, vooral omdat hij van een basisplaats verzekerd was en overwegend vanaf de linkerflank kwam. Sparta betaalt een relatief laag bedrag om Engels terug naar Nederland te halen. De Duitser, die eerder voor 1. FC Köln, FSV Frankfurt en Slask Wroclaw speelde, tekent een contract tot medio 2022, met een optie voor een extra jaar.

“Het is al langer bekend dat we op zoek waren naar een aanvaller om onze selectie te versterken”, vertelt directeur Henk van Stee. “We hadden meerdere ijzers in het vuur, maar na goede gesprekken zijn we met SV Sandhausen en Mario Engels tot overeenstemming gekomen over een transfer naar Rotterdam-West.”

Na het vertrek van Mohamed Rayhi was er ruimte gekomen in het budget. “We hebben nu met het aantrekken van Wouter Burger op huurbasis en Engels als transfer in mijn ogen een betere selectie en zijn we erop vooruit gegaan. We gaan ervan uit dat er nu deze transferwindow niets meer gaat gebeuren en dat we met deze selectie de strijd aangaan in de Eredivisie,” aldus Van Stee.

Sparta hoopt zich met de komst van Engels van de nodige doelpunten te verzekeren. Op het moment van schrijven staat het team van Henk Fraser met 0-3 achter in het thuisduel met AZ, waardoor men de laatste plaats in de Eredivisie bezet en het doelsaldo na bijna vier volledige speeldagen -10 bedraagt: nul doelpunten voor, tien doelpunten tegen.