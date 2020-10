Ajax en Werder Bremen zijn akkoord over transfer Davy Klaassen

Ajax en Werder Bremen hebben elkaar gevonden in een transfersom voor Davy Klaassen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano maakt zondagmiddag melding van een akkoord tussen beide clubs en voegt eraan toe dat de laatste details in de komende uren afgehandeld zullen worden. Het is niet precies bekend welk bedrag Ajax betaalt voor de terugkeer van Klaassen.

Zaterdagavond laat meldde Kicker al dat Ajax en Werder elkaar naderden. Technisch directeur Frank Baumann liet enkele uren eerder na de 1-0 zege op Arminia Bielefeld nog weten dat het eerdere bod van directeur voetbalzaken Marc Overmars ontoereikend was. Werder Bremen hanteerde een vraagprijs van vijftien miljoen euro voor Klaassen, die nog een contract voor twee seizoenen heeft.

Het eerste bod van Ajax bedroeg naar verluidt zeven miljoen euro én vijf miljoen euro aan bonussen, waarna een tweede bod van negen miljoen euro én drie miljoen euro aan bonussen volgde. Duitse media gingen ervan uit dat die Grün-Weissen bij een bod van in totaal 13,5 miljoen euro overstag zouden gaan en de aanvoerder in de slotfase van de transfermarkt zullen laten gaan.

In gesprek met DeichStube liet de 27-jarige Klaassen zondagochtend geen misverstand bestaan over zijn intenties. "Ajax is mijn club! Zo is het nu eenmaal, daarom wil ik terug", zei de jeugdexponent van Ajax, die in 2017 voor minstens 27,5 miljoen euro vertrok naar Everton. "Het spijt me, maar ik wil gewoon terug naar mijn oude club," Hij voegde eraan toe dat het 'geen probleem' zal worden om zelf een akkoord met Ajax te bereiken.