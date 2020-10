Sam Lammers maakt indruk met prachtig doelpunt voor Atalanta

Sam Lammers heeft in zijn derde wedstrijd voor Atalata zijn eerste doelpunt gemaakt in de Serie A. De van PSV overgekomen aanvaller kwam zondagmiddag als invaller binnen de lijnen tegen Cagliari (5-2 zege) en bepaalde de eindstand met een treffer in minuut 81. Dankzij de overwinning is Atalanta na drie duels nog steeds foutloos in de Serie A.

Atalanta trok de wedstrijd al in de eerste helft naar zich toe. Nadat Luis Muriel de score opende en de van Internazionale overgekomen Diego Godín er 1-1 van maakte voor Cagliari, liep Atalanta via treffers van Alejandro Gómez, Mario Pasalic en Duván Zapata uit naar een 4-1 voorsprong bij rust. In de tweede helft maakte João Pedro er 4-2 van. Lammers, die in de vorige twee duels korte invalbeurten kreeg, mocht ditmaal in minuut 66 invallen en scoorde vervolgens fraai. In het strafschopgebied kapte hij linksback Charalampos Lykogiannis uit via een mooie passeerbeweging, om vervolgens van dichtbij af te ronden.