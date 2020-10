FOX Sports biedt excuses aan voor stadiongeluiden bij FC Groningen - Ajax

Door een menselijke fout is tijdens de eerste helft van het duel tussen FC Groningen en Ajax 'bepaald gezang' hoorbaar geweest op FOX Sports. De zender laat zondagmiddag in een tweet weten dat het gezang niet in de uitzending hoorde. Het ging onder meer om het lied 'En wie niet springt die is een Jood'. De zender biedt excuses aan voor de fout.

De wedstrijden in het betaald voetbal worden dit weekend zonder publiek gespeeld, maar er werden wel stadiongeluiden toegevoegd aan de beelden. Zo klonk er gezang en applaus; na een minuut of 25 klonken enkele liederen. Het anti-Ajax-lied 'Wie niet springt die is een Jood' leidde tot verbazing op sociale media en het was volgens FOX Sports niet de bedoeling dat het lied werd ingestart.

"Onze oprechte excuses, we onderzoeken hoe dit heeft kunnen plaatsvinden om herhaling te voorkomen", laat de zender weten. De wedstrijd eindigde overigens in een 1-0 overwinning voor Groningen dankzij een doelpunt van basisdebutant Remco Balk. Het was de eerste nederlaag voor Ajax in het nieuwe seizoen.