Remco Balk schiet Ajax naar eerste nederlaag van het seizoen

Ajax heeft zondagmiddag de eerste nederlaag in de Eredivisie geleden. De ploeg van Erik ten Hag kon voor het eerst sinds 2015/16 een Eredivisie-seizoen beginnen met vier opeenvolgende overwinningen, maar FC Groningen was met minimaal verschil te sterk voor de Amsterdammers: 1-0. De winnende treffer kwam op naam van Remco Balk. De laatste zes keer dat Ajax in de Eredivisie op achterstand kwam, stapte men ook als verliezer van het veld. Ajax hervat de competitie na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

FC Groningen zocht na het klinken van het rustsignaal met een tevreden gevoel de kleedkamer op. De goed georganiseerde defensie van de ploeg van Buijs gaf weinig kansen weg in een sowieso vrij kansarme eerste helft. Het was in ieder geval veelzeggend dat Ajax na twintig minuten spelen al zeven corners had genomen. De ploeg van Ten Hag domineerde, terwijl FC Groningen vrij eenvoudig overeind bleef tegen de hoofdstedelingen en loerde op een counter.

Edson Álvarez was dicht bij de 0-1 toen hij de bal na een hoekschop voor zijn voeten kreeg, maar zijn inzet werd van richting veranderd. Een schot van de teruggekeerde Ryan Gravenberch ging niet veel later maar net naast en na 24 minuten spelen kreeg FC Groningen een goede kans op de 1-0. Op aangeven van Damil Dankerlui kopte Jörgen Strand Larsen over het doel van André Onana, die verder amper aan het werk werd gezet door de noorderlingen.

FC Groningen sloeg enkele minuten na rust toe. Onana kreeg nog zijn hand achter het schot van Strand Larsen richting de rechterhoek, maar in de rebound reageerde Remco Balk alert en zo luisterde hij zijn basisdebuut op met een doelpunt: 1-0. Het matige begin van Ajax aan het tweede bedrijf noopte Ten Hag om in te grijpen. Hij haalde Antony naar de kant ten faveure van David Neres, maar de bezoekers bleven stroef spelen. Balk liet een goede mogelijkheid op nog een doelpunt liggen en niet veel later mikte Dankerlui de bal naast het doel van de Amsterdammers.

Daar de defensie van FC Groningen als een huis stond, zag Ajax zich genoodzaakt om het vooral van afstand te proberen. De bezoekers kwamen echter goed weg toen een poging van Ramon Pasval Lundqvist, na een uitstekende aanval van de Groningers, niet de 2-0 maar een schot op de paal betekende. Ten Hag deed de laatste twintig minuten beroep op Zakaria Labyad, Lisandro Martinez en Klaas-Jan Huntelaar, maar ook het drietal kon de nederlaag in het Hitachi Capital Mobility Stadion niet voorkomen.

Tadic kopte de bal enkele minuten voor het einde op de lat en in de rebound knalde Huntelaar de bal via de lat over het doel. Ook in de acht (!) minuten extra tijd slaagde het team van Ten Hag er niet in om Sergio Padt te passeren, of beter gezegd een kans te creëren. FC Groningen stijgt door de zege naar een voorlopig zevende stek in de Eredivisie en speelt over twee weken opnieuw thuis, tegen FC Utrecht.