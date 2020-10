Joshua Zirkzee staat voor vertrek bij Bayern door komst van concurrent

Joshua Zirkzee staat op de valreep voor een vertrek bij Bayern München. Daags voor het sluiten van de transfermarkt maakt Kicker bekend dat de aanvaller op huurbasis mag vertrekken, doordat Bayern op het punt staat om zich op transfervrije basis te versterken met Eric Maxim Choupo-Moting. Het is nog niet bekend waar Zirkzee naartoe zal gaan.

Choupo-Moting wordt in Beieren de stand-in van Robert Lewandowski. De 55-voudig international van Kameroen vertrok na het afgelopen seizoen bij Paris Saint-Germain, nadat zijn contract ten einde liep, Vorige maand meldde Téléfoot dat PSG in gesprek was met Choupo-Moting over een nieuw contract, maar die gesprekken hebben niets opgeleverd. Uiteindelijk is de grootmacht uit de Ligue 1 uitgekomen bij Moise Kean, die spoedig op huurbasis overkomt van Everton.

Volgens Kicker is de komst van Choupo-Moting bij Bayern München al nagenoeg afgerond. De spits kent de Bundesliga goed, want hij heeft een verleden bij Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, FSV Mainz 05 en Schalke 04. De afgelopen dagen voerde hij gesprekken met Bayern over een verbintenis en beide partijen zijn inmiddels tot een akkoord gekomen, zo lijkt het. Voor hoeveel jaar Choupo-Moting zich gaat verbinden aan Bayern is onduidelijk.

Wel is duidelijk dat de speelkansen voor Zirkzee aanzienlijk slinken door de komst van de transfervrije aanvaller en daarom mag de jonge spits uitkijken naar een nieuwe club. Kicker verwacht dat de negentienjarige aanvaller spoedig wordt verhuurd. Zirkzee, wiens contract bij Bayern doorloopt tot medio 2023, had in de laatste competitiewedstrijd tegen TSG Hoffeheim (4-1 nederlaag) nog een basisplaats in de ploeg van trainer Hansi Flick. Het jeugdproduct van Feyenoord deed woensdag acht minuten mee in het gewonnen duel met Borussia Dortmund (2-3) om de Duitse Supercup.