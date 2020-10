Barcelona wekt verbazing met geen hoger, maar juist lager bod

Barcelona zet de terugkeer van Eric García nog altijd niet uit het hoofd. Spaanse media achten de kans echter klein dat de verdediger van Manchester City in de slotfase van deze transfermarkt de overstap naar het Camp Nou maakt. Het verschil tussen vraag en aanbod is behoorlijk, al geldt dat ook voor de bedragen die de media hanteren. Zo doet de berichtgeving van Marca bijvoorbeeld de nodige wenkbrauwen fronzen op sociale media.

De meest verkochte sportkrant van Spanje verzekert zondag dat Barcelona niet een hoger maar juist een lager bod op García heeft uitgebracht. De club bracht eerder, en tot tweemaal toe, een formeel bod van acht miljoen euro én twee miljoen euro aan bonussen uit. Het laatste bod van Barcelona zou nu echter vijf miljoen euro bedragen én het bedrag aan variabele bonussen zou minder dan vijf miljoen euro zijn.

Volgens Marca houdt Manchester City nog altijd vast aan de vraagprijs van dertig miljoen euro, ook al loopt het contract van de negentienjarige verdediger in het Etihad Stadium nog maar een jaar door en is hij vooralsnog niet van zins om de samenwerking te verlengen. Josep Guardiola kan zijn landgenoot immers goed gebruiken, ondanks de komst van Nathan Aké en Rubén Dias, en bovendien hoopt men dat García alsnog overtuigd kan worden om zijn toekomst op een dag aan the Citizens te verbinden.

De Catalaanse radiozender RAC1 meldde zondag rond het middaguur dat Manchester City juist twintig miljoen euro vraagt én dat Barcelona niet verder wil gaan dan een vast bedrag van vijf miljoen euro én tien miljoen euro aan variabele bonussen. In het Camp Nou is men ervan overtuigd dat García komend seizoen sowieso, transfervrij, weer voor de club zal spelen en de huidige financiële situatie biedt niet veel mogelijkheden.

Ronald Koeman erkende zaterdag dat García een van de verdedigers is die interesse van Barcelona geniet. “We hebben niet veel centrale verdedigers.” De Nederlander erkende dat het lastig ging worden. “De financiële situatie van de club is bekend, het is moeilijk. Ik weet niet of het ons gaat lukken.” García doorliep de jeugdopleiding van Barcelona tussen 2008 en 2017 en vertrok vervolgens naar Manchester City, waar hij inmiddels 25 duels in de hoofdmacht heeft gespeeld.