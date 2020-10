Feyenoord met twee basisdebutanten; opvallende afwezige in selectie

Feyenoord heeft de opstelling bekendgemaakt voor de competitiewedstrijd tegen Willem II van zondagmiddag. In het uitduel kiest trainer Dick Advocaat. ervoor om twee aanwinsten voor het eerst in de basis op te stellen. João Carlos Teixeira, die in de voorgaande twee duels als invaller binnen de lijnen kwam, heeft een basisplek op het middenveld; Uros Spajic maakt achterin zijn debuut. Het duel tussen Willem II en Feyenoord begint zondagmiddag om 14.30 uur in Tilburg.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Willem II kreeg Feyenoord te maken met twee besmettingen met het coronavirus in de eerste selectie. De club maakte niet bekend welke spelers zijn getroffen, maar vrijdagavond noemde Wilfred Genee de namen van Nick Marsman en Wouter Burger in de uitzending van Veronica Inside. Beide spelers behoren, voor het eerst dit seizoen, inderdaad niet tot de wedstrijdselectie van Feyenoord.

Spajic miste afgelopen weekend nog de wedstrijd tegen ADO Den Haag, omdat zijn papieren nog niet in orde waren na zijn overgang van FK Krasnodar naar Feyenoord. De 27-jarige verdediger. Afgelopen zondag vormden Lutsharel Geertruida en Marcos Senesi het centrale verdedigingsduo tegen ADO Den Haag, maar nu zit Geertruida niet bij de selectie. De reden daarvoor is onduidelijk. Feyenoord moet het al stellen zonder het geblesseerde drietal verdedigers Eric Botteghin, Sven van Beek en Tyrell Malacia.

Leroy Fer werd zaterdagavond voor de tweede keer vader, ditmaal van zijn dochter Castle Fleurella, en staat een dag later in de basis. Hij vormt een middenveld met Mark Diemers en met Jens Toornstra; door de entree van laatstgenoemde verhuist Orkun Kökcü naar de bank. Ondanks de blessure van Nicolai Jörgensen heeft Robert Bozeník geen basisplek. Mogelijk speelt Berghuis als spits, maar de precieze invulling van de opstelling is nog onduidelijk. Mark Diemers keert na blessureleed terug in de basiself.

Opstelling Willem II: Ruiter; Schippers, Peters, Holmén, Kohn; Saglam, Trésor, Llonch; Yeboah, Pavlidis, Saddiki.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps, Diemers, Fer, Toornstra, Teixeira, Linssen, Berghuis