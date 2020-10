Sergiño Dest onder één voorwaarde al in wedstrijdselectie van Barcelona

Sergiño Dest zit in de wedstrijdselectie van Barcelona voor het thuisduel met Sevilla van zondagavond. Het is echter op dit moment nog onduidelijk of de van Ajax overgekomen rechterverdediger ook erin mag blijven. Dest werd zaterdag namelijk ingeschreven bij LaLiga, maar de officiële bevestiging ontbreekt vooralsnog en zodoende zal de Amerikaans international mogelijk toch op de tribune moeten plaatsnemen.

Koeman kan tegen Sevilla niet beschikken over Clément Lenglet, die afgelopen donderdag vlak voor rust in het uitduel met Celta de Vigo (0-3 winst) een rode kaart pakte. Ronald Araújo maakte na rust zijn opwachting in het elftal en het ligt in de lijn der verwachting dat de verdediger zondagavond in de basis aantreedt om het 4-2-3-1-systeem van Koeman zo min mogelijk om te gooien.

De 21-jarige Uruguayaan maakte overigens een jaar geleden zijn debuut tegen nota bene Sevilla en kreeg veertien minuten na zijn invalbeurt een rode kaart voor een charge op Munir El Haddadi. Araújo krijgt zondagavond zo goed als zeker een herkansing en zal hoogstwaarschijnlijk een achterhoede met Sergi Roberto, Gerard Piqué en Jordi Alba vormen, met Neto onder de lat.

Rafinha en Jean-Clair Todibo ontbreken om technische redenen, terwijl Samuel Umtiti net als Marc-André ter Stegen revalideert van een blessure. De Spaanse topclub hoopt het eerstgenoemde tweetal nog, al dan niet tijdelijk, aan een andere club te slijten. Ousmane Dembélé lijkt in de plannen van Koeman voor te blijven komen en zit eveneens bij de wedstrijdselectie. De jongelingen Konrad de la Fuente en Santiago Ramos Mingo maken net als in Vigo wederom hun opwachting, net als Riqui Puig en Arnau Tenas.

De wedstrijdselectie:

Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas; Sergiño Dest, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Konrad de la Fuente, Ronald Araujo, Santiago Ramos Mingo; Sergio Busquets, Carles Aleñá, Miralem Pjanic, Pedri, Trincao, Frenkie de Jong, Riqui Puig; Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ansu Fati en Martin Braithwaite