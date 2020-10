Ajacied heeft tegen FC Groningen eerste basisplaats in 211 dagen

De opstellingen van FC Groningen en FC Groningen voor het onderlinge competitieduel van zondagmiddag zijn bekend. Bij Ajax keert Ryan Gravenberch na een absentie van twee duels terug in de basiself, maar de geblesseerde Mohammed Kudus behoort niet tot de wedstrijdselectie. De van FC Utrecht overgekomen Sean Klaiber begint op de bank. Het duel begint om 12.15 uur in Groningen.

Bij Ajax was de inzetbaarheid van Kudus vooraf al hoogst onzeker. De smaakmaker viel deze week uit tijdens de training; Erik ten Hag gaf eerder deze week aan dat Kudus niet wedstrijdfit is. Er was nog een kleine kans dat hij inzetbaar zou zijn, maar Kudus heeft geen plek in de wedstrijdselectie van trainer Erik ten Hag. Edson Álvarez is er wel bij, nadat de rode kaart die hij incasseerde tegen Vitesse (2-1 zege) werd geseponeerd. De middenvelder behoudt zijn basisplaats.

In de achterhoede heeft Jurriën Timber een basisplek, zijn eerste sinds 7 maart (1-3 zege bij sc Heerenveen). Hij vervangt Perr Schuurs, die met schouderklachten op de bank plaatsneemt. De absentie van Kudus wordt opgevangen door Gravenberch. De middenvelder behoorde door ziekte in de afgelopen twee duels niet tot de wedstrijdselectie, maar is nu weer fit genoeg om tot de wedstrijdselectie te behoren.

Groningen kan nog niet beschikken over Arjen Robben; ook Gabriel Gudmundsson en Sam Schreck ontbreken. De negentienjarige aanvaller Remco Balk maakt zijn basisdebuut in de ploeg van Danny Buijs. Zijn entree gaat ten koste van de basisplek van Mo El Hankouri. Verder voert Buijs geen wijzigingen dor ten opzichte van het laatste duel met FC Twente (3-1 nederlaag). Achterin heeft Bart van Hintum een basisplaats; achter zijn inzetbaarheid stond vooraf een vraagteken.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, J. Timber, Blind, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch; Antony, Promes, Tadic; Labyad.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; El Messaoudi, Van Kaam, Lundqvist; Larsen, Balk