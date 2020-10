Marcel Brands geeft toestemming voor toptransfer van Moise Kean

Moise Kean ruilt Everton op huurbasis in voor Paris Saint-Germain, zo meldt Téléfoot zondagochtend. Volgens het voetbalprogramma wordt de verhuur van de aanvaller binnen 24 uur officieel bekendgemaakt. Toch zijn er nog niet veel details bekend over de deal: het is nog niet duidelijk voor hoeveel seizoenen Kean wordt gehuurd en of er sprake is van een optie tot koop.

Een jaar geleden maakte Kean voor een bedrag van minstens 27,5 miljoen euro en maximaal 30 miljoen euro de overstap van Juventus naar Everton. De twintigjarige spits leek deze week aanvankelijk op weg naar zijn oude club. Uit Italië sijpelden berichten door over een akkoord tussen Everton en Juventus over een verhuurperiode met een optie tot koop voor 25,4 miljoen euro, maar om onduidelijke redenen lijkt de deal geklapt. Daardoor kan PSG aan de haal gaan met Kean.

De aanvaller, wiens contract op Goodison Park nog vier jaar doorloopt, heeft tot dusver niet bewezen zijn transfersom waard te zijn. Kean kwam vorig seizoen slechts 2 keer tot scoren in 29 competitieduels; deze jaargang maakte hij tweemaal zijn opwachting als invaller in de Premier League. In april kwam de Italiaan in opspraak door het geven van een 'lockdownparty', volgens Engelse media 'compleet met vrouwelijke gasten die lapdances en andere suggestieve handelingen uitvoerden'.

Het kwam Kean op een boete van twee weeksalarissen te staan; dat kwam neer op een kleine 183.000 euro aan gemiste inkomsten. De jongeling stond voor zijn transfer naar Engeland te boek als een veelbelovend talent, maar inmiddels ziet de wereld er minder rooskleurig uit. Dominic Calvert-Lewin is de eerste spits in het elftal van manager Carlo Ancelotti; directeur Marcel Brands was bereid mee te werken aan een transfer van Kean. Bij PSG hoopt Kean zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.

De Fransen namen in de zomer afscheid van zowel Edinson Cavani als Eric Maxim Choupo-Moting en hebben daardoor behoefte aan een spits. Cavani is transfervrij op weg naar Manchester United, dat hem een tweejarig contract heeft aangeboden. De toekomst van Maxim Choupo-Moting lijkt bij Bayern München te liggen. De 55-voudig international van Kameroen is volgens Téléfoot in vergevorderde onderhandelingen met de grootmacht uit de Bundesliga. Hij zou bij Bayern de stand-in van Robert Lewandowski kunnen worden; voor de Nederlandse Joshua Zirkzee zou de concurrentie daardoor toenemen.