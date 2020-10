‘Chelsea slaat verhuur mét optie tot koop van 77 miljoen euro af’

Het is niet uitgesloten dat Callum Hudson-Odoi zondag of maandag een transfer van Chelsea naar Bayern München maakt. Volgens de laatste berichten uit Engeland heeft de club uit Londen zaterdag in ieder geval een formeel voorstel tot huur inclusief een optie tot koop van omgerekend 77 miljoen euro terzijde geschoven. Chelsea en Bayern zijn naar verluidt echter nog in gesprek en de verwachting is dat de Duitse topclub een nieuwe poging zal wagen.

Het is niet de eerste keer dat Bayern in verband wordt gebracht met de komst van Hudson-Odoi. De aanvaller leek vorig jaar hard nog op weg naar de Allianz Arena, toen Bayern liefst drie biedingen op de Engelsman uitbracht, totdat een zware blessure roet in het eten gooide. De buitenspeler tekende sindsdien een nieuw contract bij Chelsea en ligt momenteel nog tot medio 2024 vast bij de Londenaren.

Vanwege de aanwezigheid van concurrenten als Kai Havertz, Mason Mount, Christian Pulisic, Hakim Ziyech en Timo Werner voor de aanvallende posities wacht Hudson-Odoi ook dit seizoen een stevige concurrentiestrijd en dus lonkt alsnog een al dan niet tijdelijke overgang naar Bayern. Frank Lampard kon zaterdag niet bevestigen dat Hudson-Odoi zou blijven. “Er is nog geen definitief antwoord op die vraag. Het antwoord weten we pas maandag”, doelde de manager op de laatste dag van de transfermarkt.

“Bayern heeft weliswaar interesse getoond, which is one thing, maar alles wat maandag zal gebeuren zal op de eerste plaats altijd in het voordeel van Chelsea zijn. Callum is onze speler en datgene wat Callum wil zal uiteraard ook worden meegewogen. Iedereen moet erachter staan. Op dit moment wil ik dat Callum deel uitmaakt van mijn selectie, zeker als je ziet wat hij vandaag tegen Crystal Palace en in de tweede helft tegen West Bromwich Albion heeft laten zien. Dat is vooralsnog mijn standpunt”, benadrukte de manager.

Hudson-Odoi kwam tot dusver in vijf van de zes officiële wedstrijden van Chelsea dit seizoen binnen de lijnen. Alleen in de 0-2 nederlaag tegen Liverpool was hij niet aanwezig. In drie van deze vijf wedstrijden verscheen de negentienjarige aanvaller aan het startsignaal.