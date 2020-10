‘Géén Juventus, PSG of Real vandaag of morgen, Arsenal was zijn enige kans’

Aan de transferperikelen rondom Houssem Aouar zijn een definitief einde gekomen. Olympique Lyon koos er zaterdag voor om de onderhandelingen met Arsenal over een eventuele overgang van de middenvelder naar Londen te stoppen. Voorzitter Jean-Michel Aulas zag in dat Arsenal ook in de slotfase van de transfermarkt niet méér wilde betalen, terwijl Aouar zelf ook niet meer in extremis bij L’OL wilde vertrekken. Een transfer naar een andere club is eveneens uitgesloten.

Transferexpert Fabrizio Romano verzekert dat Arsenal deze week sowieso weinig fiducie meer had om Aouar nog te kunnen aantrekken. Het laatste bod op de middenvelder was 38 miljoen euro, exclusief variabele bonussen, terwijl Aulas weigerde om met minder dan 50 miljoen euro én 10 miljoen euro aan variabele bonussen genoegen te nemen. De voorzitter van de Ligue 1-club koos er zaterdag voor om een einde aan de geruchtenstroom te maken, daar het voor grote onrust rondom de club bleef zorgen.

“Géén Juventus, Paris Saint-Germain of Real Madrid vandaag of morgen, Arsenal was zijn enige kans”, zo verzekert Romano via sociale media. “Arsenal was van plan om in de komende 48 uur nog een poging te wagen, maar niet voor vijftig miljoen euro én bonussen. Dat is waarom Olympique Lyon de onderhandelingen heeft gestaakt.”

Franse media verzekeren dat Aouar, 22 jaar, zelf ook niet van plan was om Olympique Lyon onder druk te zetten om alsnog een transfer te kunnen maken. “Aouar wilde de club in de slotfase van de transfermarkt niet in moeilijkheden brengen. Hij wil daarnaast volgend jaar zomer meedoen aan het EK en een overgang naar een nieuwe club zou een groot risico met zich meebrengen. Daarnaast wil hij Olympique Lyon aan Europees voetbal helpen”, klonk het bij RMC Sport.

Olympique Lyon maakte zaterdagavond de wedstrijdselectie voor het duel met Olympique Marseille bekend. Aouar én ook Memphis Depay maken deel uit van de groep van trainer Rudi Garcia. Volgens Franse media is ook het vertrek van Depay inmiddels uitgesloten, daar de deadline van zaterdagmiddag inmiddels is verstreken. Volgens L’Équipe bestaat de mogelijkheid echter nog dat de Nederlander in de komende 48 uur alsnog naar Barcelona gaat, indien LaLiga toestemming geeft in verband met de precaire financiële huishouding van de Catalanen én de clubs zondag of maandag tot een akkoord komen.