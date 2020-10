Marca: AZ accepteert bod van 12 plus 3 miljoen euro

De wegen van Oussama Idrissi en AZ gaan volgens Marca per direct scheiden. De meest verkochte sportkrant van Spanje claimde in de nacht van zaterdag op zondag dat de club uit Alkmaar op het punt staat om een formeel bod van Sevilla op de aanvaller annex Marokkaans international te accepteren. Het gaat naar verluidt om een vaste transfersom van twaalf miljoen euro én nog eens drie miljoen euro aan variabele bonussen. Ook ElDesmarque gaat uit van een naderend akkoord over ‘een transfersom tussen dertien en vijftien miljoen euro’.

Met de waarschijnlijke komst van Idrissi voldoet technisch directeur Monchi aan één van de grootste wensen, of beter gezegd eisen, van Julen Lopetegui voor het nieuwe seizoen. De trainer van de Andalusiërs wil(de) per se een extra concurrent voor Lucas Ocampos en Suso, een voetballer die Sevilla nóg meer diepgang moet geven. Monchi ziet in Idrissi ook een voetballer waar nog voldoende rek in zit en waar in de toekomst mogelijk een hogere transferwaarde aan kan worden gekoppeld.

Idrissi, 24 jaar, heeft er dit kalenderjaar geen geheim van gemaakt dat hij graag wil vertrekken bij AZ. “Als je ergens bent uitgeleerd, heb je een nieuwe uitdaging nodig”, zei hij in juli nog in gesprek met De Telegraaf. Vorig seizoen was er al veel interesse in Idrissi. Het Russische Krasnodar en meerdere Italiaanse clubs wilden hem graag inlijven. Waar het destijds niet van een transfer kwam, hoopt hij nu wel op de volgende stap. “Je weet dat als je iedere dag op een hoger niveau en met een grotere intensiteit traint en speelt, de prikkels zullen toenemen. Daar word je een betere voetballer van.”

“Goede voetballers willen uiteindelijk altijd op een zo hoog mogelijk podium acteren. In Nederland ontbreekt dat podium”, stelt hij. “De Eredivisie heeft niet de intensiteit en de clubs om op topniveau te kunnen meedoen. Daardoor komen nauwelijks topspelers naar Nederland, de topspelers die er wél zijn blijven hier meestal niet heel erg lang.” De voormalig jeugdspeler van NAC Breda en Feyenoord brak door bij FC Groningen en maakte naam bij AZ. Na zes jaar in de Eredivisie gespeeld te hebben wil hij de stap naar een Europese topcompetitie maken.

Idrissi, die nog een contract voor twee jaar met AZ heeft, moet de zesde versterking van Sevilla voor 2020/21 worden. De eerder gehuurde Suso en Yassine Bounou werden van respectievelijk AC Milan en Girona overgenomen en daar kwamen vervolgens ook Marcos Acuña (Sporting Portugal), Ivan Rakitic (Barcelona) en Óscar Rodriguez (Real Madrid) bij. Sevilla startte het nieuwe seizoen weliswaar met een nederlaag tegen Bayern München in de Europese Super Cup, maar in LaLiga werd zowel van Cádiz (1-3) als Levante (1-0) gewonnen.

Idrissi is momenteel geblesseerd aan een buikspier en zou zondag sowieso niet hebben gespeeld voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sparta. Met Jesper Karlsson heeft AZ al een vervanger in huis voor Idrissi. De Zweed kan op verschillende posities in de aanval uit de voeten.