Ajax brengt opnieuw verhoogd bod uit en nadert vraagprijs

Ajax en Werder Bremen naderen elkaar over een transfersom voor Davy Klaassen, zo meldde Kicker zaterdagavond laat. Technisch directeur Frank Baumann liet enkele uren eerder na de 1-0 zege op Arminia Bielefeld nog weten dat het eerdere bod van directeur voetbalzaken Marc Overmars ontoereikend was, maar afgaande op de berichtgeving van Kicker is er nieuw en verhoogd bod op de middenvelder uitgebracht.

“We zijn in onderhandeling”, is het enige wat Baumann zaterdagavond kwijt wilde aan het Duitse weekblad. Werder Bremen wil der Klaassen-Poker het liefst zondag afronden, zodat men nog minimaal 24 uur heeft om eventueel zaken te doen op de transfermarkt. Na maandag kunnen er alleen nog transfervrije spelers worden aangetrokken. “Daar willen we niet afhankelijk van zijn”, benadrukte de technisch directeur.

Klaassen verruilde Ajax drie jaar geleden voor 27 miljoen euro voor Everton. Na een mislukt avontuur op Goodison Park trok de middenvelder een jaar later al naar Werder Bremen, waar hij met een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro de absolute grootverdiener is. Hij is bereid om een flink deel van zijn salaris op te geven om de transfer naar Ajax mogelijk te maken, terwijl Werder Bremen het geld ook goed kan gebruiken.

TOP 10 GOALS I De mooiste goals van Davy Klaassen bij Ajax

Werder Bremen hanteert een vraagprijs van vijftien miljoen euro voor Klaassen, die nog een contract voor twee seizoenen heeft. Het eerste bod van Ajax bedroeg naar verluidt zeven miljoen euro én vijf miljoen euro aan bonussen, waarna een tweede bod van negen miljoen euro én drie miljoen euro aan bonussen volgde. Duitse media gaan ervan uit dat die Grün-Weissen bij een bod van in totaal 13,5 miljoen euro overstag zullen gaan en de aanvoerder in de slotfase van de transfermarkt zullen laten gaan.

Klaassen is de speler die Erik ten Hag nog graag aan zijn selectie wil toevoegen, al weigerde hij dat afgelopen week openlijk uit te spreken. Hij hoopte alleen nog op ‘één inkomende transfer’. Het is onduidelijk of Ajax een andere middenvelder zal aantrekken als de rentree van Klaassen in Amsterdam toch niet door kan gaan. Overmars voegde eerder Antony, Maarten Stekelenburg, Mohammed Kudus en Sean Klaiber toe aan de selectie van Ten Hag.