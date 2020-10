Anco Jansen geïrriteerd om vraag over gewicht: ‘Bekijk het lekker, joh’

Anco Jansen wil niets weten van de kritiek die hij zaterdagavond kreeg van de analisten van FOX Sports over zijn fysieke gesteldheid. Hugo Borst, Ronald de Boer en Kees Kwakman stelden in De Eretribune dat de aanvaller van FC Emmen te zwaar is, maar laatstgenoemde vindt dat wel meevallen.

Kwakman zei dat 'er nog wel een kilo of vijf af mag' bij Jansen. "Het is altijd 'een kilo dit' en 'een kilo zus'... Ik vind het prima, joh. Bekijk het lekker", reageert Jansen zichtbaar geïrriteerd voor de camera's van de voetbalzender. De 31-jarige aanvaller is op de weg terug van een zware knieblessure en viel in de rust in tegen FC Twente (1-1). "Ik moet nog fitter worden, simpel. Maar ik kom van ver. 45 minuten gespeeld, dat is voor mij al mooi. En de discussie over hoe fit ik ben, die laat ik aan anderen over."

Met Jansen in het veld ging het in de tweede helft beter lopen bij FC Emmen. "Daar ben ik voetballer voor. Misschien met een kilootje te veel. Wie zal het zeggen? Ik zeg van niet. Zij zeggen van wel", reageert hij op de kritiek vanuit de studio van FOX Sports. Over zijn eigen prestatie op het veld was de vleugelaanvaller tevreden.

"Feit is wel dat we aanvallend meer hebben kunnen doen in de tweede helft. Als dat met mij te maken heeft, dan is het positief voor mij natuurlijk. De eerste helft was ook niet goed. Twente wilde meer duels spelen, meer lopen, dan hebben wij een probleem. Je zag dat dat in de tweede helft wel beter was bij ons. We kunnen nog meer creëren, maar in de tweede helft hebben we ons wel laten zien als een ploeg die wat wil."