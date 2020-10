‘PSV meldt zich op laatste moment voor middenvelder van Bayern’

PSV is nog niet uitgewinkeld op de transfermarkt, zo meldt Sky Deutschland zaterdagavond. De Eindhovenaren zijn volgens het televisiekanaal in de markt voor Adrian Fein van Bayern München. De 21-jarige middenvelder maakt geen aanspraak op speelminuten in het eerste elftal van der Rekordmeister en mag op huurbasis vertrekken.

Er is concurrentie voor PSV in de strijd om de handtekening van Fein, want vanuit de Bundesliga tonen ook Hertha BSC en Arminia Bielefeld interesse. PSV haalde onlangs met Ibrahim Sangaré al een middenvelder binnen. De 22-jarige Fransman kwam voor negen miljoen euro over van Toulouse. Mogelijk biedt het tijdelijke vertrek van Bruma, die zaterdag verhuurd werd aan Olympiacos, financiële ruimte voor een extra middenvelder bij PSV.

Fein is een centrale middenvelder van 1,86 meter, die in Duitsland qua speelstijl vergeleken wordt met Bastian Schweinsteiger. Fein nog wacht op zijn debuut in de hoofdmacht van Bayern München en werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan respectievelijk Jahn Regensburg en Hamburger SV, die beide uitkomen in de 2. Bundesliga. Afgelopen seizoen was Fein basisspeler bij HSV, waarvoor hij in 31 competitieduels 1 keer wist te scoren.