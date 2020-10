FC Twente overnacht niet als koploper van de Eredivisie

De ontmoeting tussen FC Twente en FC Emmen is zaterdagavond onbeslist geëindigd. De krachtmeting in De Grolsch Veste eindigde in 1-1. Dat betekent dat de ploeg van Jans niet als koploper van de Eredivisie overnacht. Bij winst met meer dan één doelpunt verschil had FC Twente zich voorlopig alleen koploper van de Eredivisie mogen noemen. Het is voor FC Emmen, dat nog altijd op de eerste zege van het seizoen wacht, het tweede opeenvolgende gelijkspel. Na de interlandperiode wacht een thuisduel met Fortuna Sittard.

FC Twente, waar Kik Pierie zijn debuut maakte, was in de eerste 45 minuten de bovenliggende partij; FC Emmen zette daar niet veel tegenover. De ploeg van Dick Lukkien speelde slordig, leverde veel ballen in bij de Enschedeërs en mocht zich gelukkig prijzen dat de thuisploeg niet één van de kansen op een openingsgoal benutte. Een vroeg schot van Ramiz Zerrouki was een makkelijke prooi voor Dennis Telgenkamp, maar daarna voorkwam Miguel Araujo met gevaar voor eigen leven dat Tyronne Ebuehi kon scoren en niet veel later schoot Danilo over.

De ploeg van Jans bleef richting de rust op zoek naar een openingstreffer. Zo mikte Vaclav Cerny net naast na goed voorbereidend werk van Danilo en Queensy Menig en de Braziliaan zette vlak voor rust Telgenkamp aan het werk met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. De doelman liet de bal los, maar Twente kon niet profiteren in de rebound. Lukkien vond dat het anders moest en koos voor twee wijzigingen in de rust. Anco Jansen en Michael Chacon namen de plekken van Marko Kolar en Hilal Ben Moussa in.

FC Twente had echter maar een paar minuten nodig om na rust aan de leiding te gaan. Cerny verraste Telgenkamp met een verdekt schot in de korte hoek: 1-0. Tien minuten later hield de doelman de Emmenaren in leven door Menig van het scoren af te houden en dat was een belangrijk moment. In zes minuten tijd scoorden de bezoekers liefst drie keer, maar slechts één doelpunt ging de annalen in. Toen Jansen in de zestigste minuut scoorde, stond De Leeuw buitenspel en zes minuten later werd een goal van De Leeuw ook vanwege buitenspel afgekeurd. Tussendoor kwam FC Emmen wél op gelijke hoogte: 1-1.

Na een heerlijke voorzet van Anco Jansen en schot van Glenn Bijl was De Leeuw in de 65e minuut uit een rebound trefzeker. Na de gelijkmaker was FC Emmen de bovenliggende ploeg, maar al snel maakten deze intenties plaats voor de zekerheid van een punt en probeerde FC Twente de winst te pakken. Het duel eindigde echter in evenwicht. Over exact twee weken speelt FC Twente een uitwedstrijd tegen Willem II.