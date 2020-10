Chelsea laat grote miskoop uit 2017 op huurbasis verkassen

Tiemoué Bakayoko maakt het seizoen af bij Napoli, zo melden diverse internationale media, waaronder RMC Sport en Goal. De 26-jarige middenvelder wordt door Chelsea voor de rest van het seizoen verhuurd aan i Partenopei. Napoli heeft een optie tot koop bedongen voor Bakayoko, die zondag medisch gekeurd wordt.

Bij Napoli wordt de éénvoudig Frans international herenigd met trainer Gennaro Gattuso. Het tweetal werkte in het seizoen 2018/19 bij AC Milan ook al samen, ook toen was Bakayoko door Chelsea verhuurd. In die jaargang kwam de dynamische middenvelder tot 42 optredens voor AC Milan en maakte hij een uitstekende indruk op Gattuso, die in 2019 bij Napoli tekende.

Bakayoko werd door Chelsea in 2017 met veel verwachtingen binnengehaald. De controlerende middenvelder had op dat moment een geweldig seizoen achter de rug bij AS Monaco, dat dat jaar reikte tot de halve finale van de Champions League. Bakayoko werd voor veertig miljoen euro verkocht aan Chelsea en speelde onder manager Antonio Conte nog regelmatig, maar raakte onder diens opvolger Maurizio Sarri uit beeld.

Na zijn eerste seizoen in Londen werd Bakayoko op huurbasis naar Milan gestuurd. Afgelopen seizoen keerde hij terug bij AS Monaco, dat hem leende van Chelsea. Bakayoko kwam in het afgebroken seizoen in de Ligue 1 tot twintig optredens (één goal), maar Monaco zag af van de optie om de middenvelder definitief in te lijven. De voorbije tijd werd Bakayoko ook gelinkt aan Paris Saint-Germain en een nieuwe periode bij AC Milan.