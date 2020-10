Juventus laat concurrent van Matthijs de Ligt naar Frankrijk vertrekken

Juventus laat Daniele Rugani tijdelijk vertrekken, zo meldt de Italiaanse grootmacht via de officiële wegen. De 26-jarige verdediger wordt de rest van dit seizoen verhuurd aan Stade Rennes, dat een huursom van anderhalf miljoen euro betaalt. Er is geen optie tot koop opgenomen in de overeenkomst.

Rugani fungeerde de afgelopen vijf seizoen als stand-in voor de centrale verdedigers van Juventus. De mandekker werd nooit een vaste waarde, maar kwam in vijf seizoenen toch tot 101 duels voor la Vecchia Signora, waarin hij 7 keer scoorde. Dit seizoen speelt Juventus met drie centrale verdedigers in plaats van twee, maar toch was Rugani overbodig geworden.

Trainer Andrea Pirlo koos in de eerste twee wedstrijden in de Serie A voor Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Danilo. Daarachter zitten nog Merih Demiral en de nu geblesseerde Matthijs de Ligt, waardoor Rugani zesde keus was op zijn positie. Juventus bedankt Rugani op zijn website voor bewezen diensten. "Er komt een einde aan de samenwerking tussen Juventus en Daniele, die bestond uit overwinningen, groei en wederzijdse tevredenheid", schrijft de Italiaanse topclub.

Op Twitter neemt Rugani afscheid van de supporters van Juventus. "Ik arriveerde hier toen ik een kind was met grote dromen", aldus de Italiaan. "Vandaag verlaat ik Turijn met duizend emoties, maar zonder enige spijt. Wat ik voel is, als er iets is, dankbaarheid dat ik die droom heb gerealiseerd dat ik me vanaf morgen zal blijven ontwikkelingen, ook al ben ik ver van hier."

Behalve Rugani heeft Stade Rennes ook Henrique Dalbert binnengehaald. De 27-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Internazionale. De Franse club heeft de optie om de Braziliaan aan het einde van het seizoen voor twaalf miljoen euro over te nemen. Dalbert speelde in Milaan geen rol van betekenis en werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Fiorentina.