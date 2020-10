NEC komt na 6-0 zege met transfernieuws: ‘Blij om terug te zijn in Nederland’

NEC maakt enkele uren na de 6-0 overwinning op FC Eindhoven de komst van Terell Ondaan bekend. De 27-jarige aanvaller komt over van Grenoble en wordt gehuurd tot het einde van dit seizoen, met een optie tot koop. De geboren Amsterdammer sluit per direct aan bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

“Na het vertrek van Ole Romeny en Etien Velikonja zochten we nog een aanvallende versterking”, legt algemeen directeur Wilco van Schaik uit op de clubsite. “Bij voorkeur zou dat een speler zijn met ervaring en daarnaast de nodige specifieke kwaliteiten. Zo kwamen we uit bij Terell Ondaan. Terell is een rechtsbenige aanvaller met power, snelheid en scorend vermogen. Met zijn leeftijd, multifunctionaliteit en kwaliteiten denken we dat hij een welkome versterking is voor NEC.”

Ondaan doorliep de jeugdopleidingen van HFC Haarlem, Ajax en AZ. Daarna vertrok de aanvaller naar Telstar, waar hij zijn debuut maakte in het betaald voetbal. Willem II trok Ondaan korte tijd later transfervrij aan en in Tilburg promoveerde hij naar de Eredivisie. Later zou de multifunctionele aanvaller nog uitkomen voor Excelsior, BB Erzurumspor, PEC Zwolle en Telstar, waarna hij vorig jaar tekende bij Grenoble Foot 38. Met 189 officiële wedstrijden in het betaald voetbal tekent Ondaan nu in Nijmegen.

‘'Ik ben blij om terug te zijn in Nederland en te tekenen bij NEC. Ik mocht op huurbasis vertrekken bij Grenoble en NEC maakte hun interesse kenbaar”, reageert Ondaan. “We zijn toen in gesprek gegaan en daar heb ik een heel positief gevoel aan overgehouden. NEC heeft een jonge talentvolle groep en ik hoop met mijn ervaring het komende jaar van waarde te kunnen zijn om het elftal beter te laten functioneren.”