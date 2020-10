Ibrahimovic geeft zichzelf peperduur verjaardagscadeau van 225.000 euro

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ibrahimovic viert zaterdag zijn 39ste verjaardag. De spits van AC Milan laat dat niet onopgemerkt voorbij gaan: Ibrahimovic plaatst op zijn Instagram-pagina een afbeelding van een Porsche 911 Heritage Design Edition, met daarbij als bijschrift: Happy Birthday to Zlatan. Het peperdure cadeautje aan zichzelf kost Ibrahimovic een vermogen: een dergelijk type van de Porsche 911 heeft in Nederland een consumentenadviesprijs vanaf 225.900 euro. Door middel van opties kan die prijs met meer dan 20.000 euro oplopen.

De Porsche 911 Heritage Design Edition beschikt over een vermogen van 450 pk en heeft een topsnelheid van 304 kilometer per uur. De sportwagen accelereert van 0 naar 100 km/u in 3,8 seconden.