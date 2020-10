Grote coronauitbraak legt bom onder topduel tussen Juventus en Napoli

Het is hoogst onzeker of de wedstrijd van zondag tussen Juventus en Napoli door kan gaan. De Italiaanse autoriteiten verbieden laatstgenoemde club vanwege een coronauitbraak in de selectie om af te reizen naar Turijn. Napoli heeft met Piotr Zielinski en Eljif Elmas twee spelers die besmet zijn met het virus. Daarnaast is nog een derde medewerker van de club getroffen.

Napoli speelde afgelopen zondag thuis tegen Genoa (6-0). Bij laatstgenoemde club werden zaterdag opnieuw drie coronabesmettingen geconstateerd. Het gaat om Davide Biraschi, Domenico Criscito en Darian Males. In totaal zijn 22 spelers van Genoa besmet met het virus, onder wie Lasse Schöne. De club zou zaterdag thuis spelen tegen Torino, maar die wedstrijd werd al uitgesteld.

De Italiaanse gezondheidsautoriteit vindt het onverantwoord voor Napoli om op dit moment af te reizen naar Turijn voor het duel met Juventus. Er is nu sprake van een botsing tussen protocollen, omdat de Italiaanse voetbalbond voorschrijft dat wedstrijden door moeten gaan indien een club beschikt over nog minimaal dertien spelers, inclusief één doelman. Voorlopig staat de aftrap tussen Juventus en Napoli voor morgenavond om 20.45 uur gepland.