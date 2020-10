‘Cavani bereikt akkoord en tekent verrassend in Premier League’

Edinson Cavani vervolgt zijn loopbaan bij Manchester United, zo verzekert ESPN zaterdagavond. De 33-jarige Uruguayaan heeft overeenkomst bereikt met de Engelse grootmacht over een tweejarig dienstverband. De centrumspits wordt zondag medisch gekeurd in Manchester.

Fabrizio Romano maakte zaterdag al melding van de onderhandelingen die gaande waren tussen Cavani en Manchester United. De Zuid-Amerikaan eiste een salaris van meer dan tien miljoen euro per jaar plus een 'enorme' vergoeding voor zijn zaakwaarnemer en halfbroer Walter Guglielmone. Volgens Sky Sports gaat Cavani op Old Trafford wekelijks meer dan 220.000 euro per week opstrijken, inderdaad meer dan tien miljoen euro per jaar dus.

Cavani had sinds zijn transfervrije vertrek bij Paris Saint-Germain deze zomer niet te klagen over interesse. Benfica was dichtbij de komst van de aanvaller, net als Atlético Madrid, maar beide clubs haakten af vanwege zijn enorme salariseisen. Ook de hoge vergoeding voor zijn zaakwaarnemer vormde naar verluidt een groot probleem voo Benfica en Atlético Madrid.

Bij Manchester United moet Cavani in de punt van de aanval concurreren met in ieder geval Antony Martial en Odion Ighalo. The Red Devils hopen zich in de laatste dagen van de transferperiode ook nog te versterken met Ousmane Dembélé. United wil de vleugelspits van Barcelona alleen huren, terwijl de Catalanen juist inzetten op een definitieve overgang. Ook Jadon Sancho van Borussia Dortmund staat op het lijstje van United, maar de vraagprijs van 120 miljoen euro is de club voorlopig te gortig.