‘Tagliafico kan het niveau van Ajax niet aan, een opvolger is nodig’

Valentijn Driessen is van mening dat Ajax op korte termijn Nicolás Tagliafico moet vervangen. De journalist van De Telegraaf vindt dat de Argentijnse linksback dit seizoen ondermaats presteert en vooral opvalt door harde overtredingen te maken en kaarten te pakken.

Tagliafico werd de laatste maanden net als doelman André Onana in verband gebracht met een transfer, maar daar is volgens Driessen geen sprake meer van. "Ik denk dat Onana en Tagliafico nu wel definitief blijven", aldus de journalist in een video-item voor zijn krant. Driessen gaat vervolgens in op de prestaties van Tagliafico. "Ik zie Tagliafico de laatste weken spelen en ik krijg steeds meer het idee dat hij eigenlijk het niveau af en toe niet aankan, wat Ajax speelt."

Tagliafico pakte in het openingsduel met Sparta Rotterdam (0-1 winst) rood en kreeg tegen Vitesse (2-1 winst) geel. "Als je hem tekeer zag gaan tegen Vitesse, met allerlei hele rare acties, net doen alsof hij aan zijn hoofd geraakt worden...", doelt Driessen op een schwalbe die Tagliafico maakte na een lichte aanraking van tegenstander Oussama Tananne. "Hij is wild, hij zorgt bijna iedere wedstrijd voor een gele kaart. Misschien is het toch wel raadzaam om op korte termijn naar een opvolger voor Tagliafico te kijken."

Driessen gaat daarnaast nogmaals kort in op de komst van Sean Klaiber. De rechtsback komt voor maximaal zeven miljoen euro over van FC Utrecht. "Een waanzinnig bedrag, Ajax subsidieert bijna de Eredivisie", stelt de journalist. "Ze betalen veel te veel aan FC Emmen voor Kjell Scherpen (anderhalf miljoen euro, red.), voor Kik Pierie van sc Heerenveen is ook veel te veel betaald (vier miljoen euro, red.). En nu weer Sean Klaiber, ik begrijp dat Utrecht er een strik omheen heeft gedaan. Ik vind het ook geen terechte investering, je kan ook Devyne Rensch en de broertjes Timber (Jurriën en Quinten, red.) opleiden. Het gaat om de back-up achter Noussair Mazraoui, hè. Het verleden heeft ook bewezen: alle Ajax-talenten leveren veel meer op dan iedereen die gehaald wordt."