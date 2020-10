NEC maakt indruk met 6-0 zege; FC Eindhoven met verdediger in doel

NEC heeft een dikke overwinning in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. De ploeg van Rogier Meijer was in De Goffert met liefst 6-0 te sterk voor FC Eindhoven, dat tot zaterdag nog een van de minst gepasseerde defensies van de competitie had. De tweede helft mocht er zijn met vier doelpunten, een rode kaart én een aparte verschijning in het Eindhovense doel. NEC stijgt naar de zevende stek en speelt volgende week uit bij Jong FC Utrecht, terwijl FC Eindhoven in de thuiswedstrijd tegen Excelsior beter voor de dag hoopt te komen.

In het eerste half uur waren NEC en FC Eindhoven aan elkaar gewaagd, al bleven de bezoekers enigszins met hangen en wurgen overeind. Een schot van afstand van Jordy Bruijn eindigde op de lat en een kwartier later mikte hij ook nog eens op de paal. Tussendoor reageerde Norbert Alblas goed op een kopbal van Valentino Vermeulen na een hoekschop.

NEC sloeg in de laatste tien minuten voor rust echter twee keer toe. Souffian El Karouani haalde van afstand verwoestend uit met links en zette de 1-0 op het scorebord. Vijf minuten later tikte Rangelo Janga van dichtbij een rebound binnen, nadat een schot van Elayis Tavsan door Thomas Jonkerman gekeerd werd. Nog voor rust eindigde ook een inzet van Tavsan in de korte hoek op de paal en gingen de teams met een tussenstand van 2-0 de rust in.

FC Eindhoven gaat hard onderuit op bezoek bij N.E.C. (6-0) en moet dan tot overmaat van ramp ook nog een veldspeler tussen de palen opstellen. "Het is in alle opzichten een waardeloze middag voor FC Eindhoven."#necfce pic.twitter.com/9y02XTr0oY — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 3, 2020

Het team van De Groot nam in de tweede helft vrij snel afstand. Jonathan Okita dribbelde in de 52e minuut langs de Eindhovense defensie en schoot de 3-0 tegen de touwen. Twee minuten later schoot Joep van der Sluijs de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied achter Jonkerman. Zeventien minuten voor tijd liep Dirk Proper een hoekschop van Bruijn binnen, nadat Jonkerman de bal miste: 5-0.

Een opvallend moment vlak voor tijd: Jonkerman raakt geblesseerd, maar FC Eindhoven had al vijf keer gewisseld. Maarten Peijnenburg trok het keepersshirt en de handschoenen van Jonkerman aan om de wedstrijd als keeper uit te spelen. Diep in de extra tijd viel er nog een rode kaart voor Pieter Bogaers na hard doorgaan op Tavsan en werd ook Peijnenburg gepasseerd: de verdediger had geen antwoord op een schot van Bruijn.