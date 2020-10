Opnieuw teleurstellend resultaat voor Atlético Madrid en Luis Suárez

Atlético Madrid heeft opnieuw doelpuntloos gelijkgespeeld in LaLiga. Drie dagen na de 0-0 bij promovendus Huesca kwam het team van Diego Simeone niet verder dan een 0-0 in eigen huis tegen Villarreal. Atlético was het competitieseizoen zes dagen geleden nog glorieus begonnen door met 6-1 van Granada te winnen, mede dankzij twee goals van Luis Suárez, maar de Uruguayaan kon zijn team voor de tweede keer in drie dagen tijd niet aan een doelpunt of zege helpen.

Atlético maakte in de eerste helft in balbezit een goede indruk, maar Villarreal oogde verdedigend zeer sterk en wist raad met elke aanvalspoging van het team van Simeone. Het ontbrak met name Joao Félix en Luis Suárez aan snelheid om de bezoekers te verrassen. Het was zelfs aan Jan Oblak te danken dat het team van Unai Emery niet met een voorsprong het rustsignaal haalde. Na een minuut of achttien bracht de doelman uitstekend redding op een schot van Mario Gaspar richting het dak van het doel.

In eerste kwartier na de onderbreking ging het duel op en neer. Oblak moest opnieuw in actie komen op een schot van Mario en daarna hadden Gerard Moreno en Manu Trigueros het vizier niet op scherp. Tussendoor kon Suárez bij de tweede paal niet een voorzet van Renan Lodi verzilveren en de Braziliaanse back testte daarna Sergio Asenjo met een schot. Simeone had twintig minuten voor tijd voldoende gezien en haalde Suárez, Koke en Ángel Correa naar de kant, ten faveure van Diego Costa, Yannick Ferreira Carrasco en Marcos Llorente.

In de resterende speeltijd was Atlético duidelijk de ploeg die de lakens uitdeelde, terwijl de vermoeidheid in de benen van de spelers van Villarreal zichtbaar was. Dat leidde echter ook niet tot een doelpunt in de slotminuten. Villarreal gaat met acht punten uit vijf duels voorlopig aan de leiding in LaLiga en speelt na de interlandperiode de streekderby tegen Valencia. Atlético heeft vijf punten uit drie ontmoetingen en wacht over twee weken een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo.