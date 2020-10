Joël Veltman debuteert op nieuwe gloriemiddag James Rodríguez

Joël Veltman heeft zaterdagmiddag zijn eerste minuten in de Premier League gemaakt. De verdediger zal echter weinig plezier hebben beleefd aan zijn debuut, aangezien zijn Brighton & Hove Albion met 4-2 onderuitging tegen Everton. James Rodríguez was met twee goals en een assist wederom de grote man aan de kant van the Toffees, terwijl ook Dominic Calvert-Lewin nog een doelpunt toevoegde aan zijn toch al indrukwekkende totaal. Everton blijft door deze zege foutloos in de eerste vier wedstrijden van het seizoen en gaat voorlopig aan kop in de Premier League.

Veltman begon in eerste instantie op de bank aan de kant van de bezoekers en hij zag hoe Everton na twee minuten al bijna op voorsprong kwam via Calvert-Lewin. Mathew Ryan slaagde er nog in om deze poging uit zijn doel te houden, maar moest na een kwartier spelen toch capituleren toen een voorzet van Gylfi Sigurdsson, die door het ontbreken van Allan en André Gomes samen met Tom Davies in de basis was begonnen, bij de tweede paal werd binnengekopt door Calvert-Lewin. De 23-jarige spits tekende daarmee alweer voor zijn zesde goal van het huidige Premier League-seizoen en werd de eerste speler van Everton met doelpunten in vier opeenvolgende wedstrijden sinds Romelu Lukaku in 2017.

De thuisploeg had vervolgens weinig te duchten van Brighton, maar incasseerde een paar minuten voor de onderbreking toch een tegentreffer na een slippertje van Jordan Pickford. De doelman liet een op het oog eenvoudig te vangen bal los en moest vervolgens toekijken hoe Neal Maupay de gelijkmaker op het scorebord zette. Lang bleef het echter niet 1-1 daar het in de blessuretijd van de eerste helft nog een keer raak was aan de overkant, toen een perfect aangesneden vrije trap van James door Yerry Mina met het hoofd tot doelpunt werd gepromoveerd.

De hoop die Brighton in de tweede helft, met Veltman als invaller na de rust in de gelederen, nog koesterde om op Goodison Park een resultaat te boeken kon zeven minuten na de rust definitief de ijskast in nadat Alex Iwobi de bal voor het doel langs speelde en een helemaal vrijstaande James bij de tweede paal binnen kon lopen. De tweede goal van de Colombiaan twintig minuten voor tijd was vrijwel identiek, met nu Abdoulaye Doucouré als aangever en James die wederom helemaal vrijstaand binnenschoot. Yves Bissouma maakte de eindstand voor Brighton in de blessuretijd nog iets draaglijker door van buiten de zestien fraai binnen te schieten.