Man United verhuurt aankoop van achttien miljoen euro aan AC Milan

AC Milan gaat zich op zeer korte termijn versterken met Diogo Dalot, zo melden diverse Italiaanse media. De 21-jarige rechtervleugelverdediger wordt een seizoen gehuurd van Manchester United. Dalot wordt zondag medisch gekeurd in Milaan, waarna de laatste formaliteiten afgerond worden en de huurdeal beklonken kan worden.

Milan heeft geen optie tot koop bedongen voor Dalot, maar heeft op basis van een gentlemen's agreement de eerste optie om met Manchester United te onderhandelen over een eventuele definitieve transfer. Zo werd ook de huurdeal van Ante Rebic opgezet, die later door Milan definitief werd overgenomen van Eintracht Frankfurt.

Twee jaar geleden betaalde Manchester United achttien miljoen euro aan FC Porto voor Dalot. De Portugees begon nog aardig op Old Trafford, maar kwam de laatste maanden totaal meer in de plannen van manager Ole Gunnar Solksjaer voor. De rechtsback zat dit kalenderjaar zelden bij de wedstrijdselectie, behalve voor wedstrijden in de Engelse bekerwedstrijden. Dalot kwam tot op heden in 35 officiële wedstrijden in actie voor United en wist daarin één keer te scoren.

Bij Milan moet Dalot de concurrentie aan met Davide Calabria, al jarenlang de vaste rechtsback van i Rossoneri. Doorgaans fungeert Andrea Conti als back-up voor Calabria, maar eerstgenoemde is door een zware knieblessure nog maanden uitgeschakeld.