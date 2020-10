PEC Zwolle voelt zich bestolen: ‘We zijn erg boos, des duivels zelfs’

Zaterdag kwam PEC Zwolle er als donderslag bij heldere hemel achter dat Alessio da Cruz plotseling bij FC Groningen heeft getekend. De aanvaller van Parma stond op het punt om te tekenen in Zwolle en was zelfs al medisch gekeurd, maar op het laatste moment greep de club naast zijn komst. Technisch directeur Mike Willems laat tegenover Voetbal International weten hevig teleurgesteld en boos over de gang van zaken te zijn.

De overgang van de 23-jarige Da Cruz naar PEC Zwolle leek in kannen en kruiken. De club liet de Oranje-jeugdinternational donderdag overkomen uit Italië en betaalde zijn overnachting in het het Lumen Hotel in het eigen MAC³PARK stadion. Da Cruz doorstond vrijdag de medische keuring, onderging een coronatest en werd al voorgesteld aan de technische staf en een aantal spelers van PEC. Da Cruz had zijn handtekening echter nog niet gezet en bleek zaterdag voor FC Groningen te hebben getekend. De Trots van het Noorden huurt de vleugelspits een jaar en heeft tevens een optie tot koop.

PEC Zwolle-directeur Willems wijst met een enigszins beschuldigende vinger naar Groningen. "Ik vind het wel bijzonder dat je een speler gaat benaderen die al bij een andere club medisch gekeurd is, al weet ik natuurlijk niet precies wat Groningen wel en niet wist", zegt Willems. "We zijn vooral heel teleurgesteld. Het is heel vervelend en vreemd: we zijn erg boos, alleen weten we eigenlijk niet goed op wie we boos moeten zijn."

Willems is al de hele transferperiode bezig met het binnenhalen van een vleugelspits en dacht met Da Cruz eindelijk beet te hebben. "We zijn des duivels, dat gevoel heeft iedereen bij de club. Het is een heel bizarre situatie. We hebben nog kort overwogen om Alessio tegen te houden, maar later dachten we ook: Laat hem maar gaan, we hoeven hem niet meer', aldus Willems. Eerder zag PEC John Yeboah op het laatste moment voor Willem II kiezen, terwijl ook Manuel Benson onhaalbaar bleek. Willems zegt niet uit te sluiten dat PEC met de huidige selectie het seizoen vervolgt.