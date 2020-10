‘Paris Saint-Germain informeert bij Ajax naar veelzijdige bankzitter’

Paris Saint-Germain wikt en weegt de komst van Lisandro Martínez, zo verzekert AS zaterdag. De Franse topclub zou oriënterende belangstelling voor de verdediger annex middenvelder van Ajax hebben en de situatie van de 22-jarige Argentijn nauwlettend in de gaten houden. Met name de veelzijdigheid van Martínez zou bevallen in Parijs.

De beleidsbepalers van PSG willen nog voor het einde van de transfermarkt het middenveld versterken en Martínez is een van de kandidaten. Issa Gueye en Leandro Paredes voldoen niet altijd aan de verwachtingen en derhalve kan Thomas Tuchel de komende 72 uur wellicht nog een middenvelder verwelkomen. Martínez heeft als bijkomend voordeel dat hij ook als linksback kan spelen, een positie die wat onderbezet is in Parijs door blessureleed bij Juan Bernat en de schorsing van Layvin Kurzawa.

Martínez kende vorig seizoen een sterk debuutjaar bij Ajax, waarbij hij veelal als controlerende middenvelder na Dusan Tadic tot de meeste speelminuten van de selectie kwam. In deze voetbaljaargang lijkt er alleen plek als centrale verdediger en vooral linksback, al sluit Erik ten Hag niet uit dat hij de Argentijn als controleur zal inzetten. Martínez, die een contract tot medio 2023 heeft, deed dit seizoen alleen mee tegen RKC Waalwijk (3-0) als vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico.

Het ligt niet voor de hand dat Ajax medewerking gaat verlenen aan een al dan niet tijdelijke transfer van Martínez. Ten Hag gaf donderdagavond nog aan dat hij met de huidige selectie én hopelijk nog één inkomende transfer het seizoen wil ingaan. Dat zal hoogstwaarschijnlijk Davy Klaassen van Werder Bremen zijn en dat zal waarschijnlijk niet voor een uitgaande transfer van welke speler dan ook zorgen.