Debutant gidst Chelsea richting ruime zege na zeer moeizame eerste helft

Chelsea heeft zaterdagmiddag, na twee keer puntverlies op rij in de Premier League, een ruime overwinning geboekt op stadsgenoot Crystal Palace. The Blues slaagden er in de eerste helft nauwelijks in om een kans te creëren, maar liepen in de tweede helft zonder problemen uit naar een 4-0 overwinning. Ben Chilwell, die zijn competitiedebuut maakte namens zijn nieuwe werkgever, was met een doelpunt en een assist de gevierde man, terwijl Jorginho in de slotfase twee strafschoppen benutte. Chelsea legt door deze overwinning voorlopig beslag op de vierde plek, al kan het later dit weekend nog door concurrentie worden ingehaald.

Naast Chilwell maakte ook Édouard Mendy zijn Premier League-debuut namens Chelsea, dat eveneens met de deze zomer aangetrokken Ben Chilwell, Thiago Silva, Kai Havertz en Timo Werner in de gelederen aan de aftrap verscheen. De thuisploeg slaagde er ondanks deze nieuwe impulsen in de eerste helft niet in om door de bezoekers opgetrokken muur heen te breken en verder dan een schot van Werner, dat in de handen van Vicente Guaita eindigde, kwam Chelsea niet.

De ploeg van manager Frank Lampard had na de onderbreking echter meer geluk toen het de helpende hand toegestoken kreeg door Mamadou Sakho. De centrale verdediger liet in de hoek van zijn eigen zestien na om uit te verdedigen, waarna de bal uiteindelijk via het hoofd van Cheikhou Kouyaté voor de voeten van Chilwell terechtkwam. De linksback twijfelde vervolgens geen moment en knalde de openingstreffer achter Guaita.

Kort daarna kreeg Mendy te maken met een zeldzame uitbraak van Crystal Palace, maar de inzet van Jordan Ayew was een makkelijke prooi voor de nieuwkomer. Aan de overkant was het vervolgens een paar minuten later wel raak toen een corner van Chilwell in eerste instantie werd weggewerkt, waarna de linksback de kans kreeg om opnieuw voor te zetten en hij de bal precies op het hoofd van Kurt Zouma legde.

Hiermee waren de drie punten al zo goed als binnen voor Chelsea, dat in het laatste kwartier nog tweemaal zou scoren. Jaïro Riedewald had toen aan de kant van de bezoekers al zijn opwachting gemaakt als vervanger van James McArthur en hij zag hoe Tammy Abraham met nog een kwartier te gaan uit kansrijke positie naast kopte. Vlak daarna beging Tyrick Mitchell in zijn eigen zestien echter een overtreding op de spits waarna Jorginho de 3-0 binnenschoot. Een paar minuten later was het via een nieuwe strafschop nogmaals raak voor de middenvelder na een overtreding van Sakho op Havertz.