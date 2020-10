Barcelona stalt Ludovit Reis een jaar na zijn komst in Duitsland

Ludovit Reis verdedigt dit seizoen de kleuren van VfL Osnabrück. De club uit de 2. Bundesliga maakt zaterdag via de officiële kanalen melding van een akkoord met Barcelona. Reis speelt tot het einde van de net gestarte voetbaljaargang op huurbasis voor de club uit Saksen.

Zodoende komt er alweer snel een tijdelijk einde aan het dienstverband van de twintigjarige controleur in het Camp Nou. Reis werd een jaar geleden voor dik drie miljoen euro overgenomen van FC Groningen en deze transfersom kan door middel van een aantal bonussen nog oplopen tot zes miljoen.

Reis speelde zijn wedstrijden afgelopen seizoen namens Barcelona B op het derde Spaanse niveau. De international van Jong Oranje zat voor de Champions League-wedstrijden tegen Napoli en Bayern München wel tweemaal bij de selectie van de hoofdmacht, maar van een officieel debuut is het nog niet gekomen.

“Reis kan op alle posities op het middenveld uit de voeten en geeft onze selectie daardoor nog meer flexibiliteit. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel internationale ervaring, die hij opdeed bij zijn vorige clubs en bij de Nederlandse jeugdelftallen”, reageert technisch directeur Benjamin Schmedes op de deal.

“We zijn blij dat we deze deal hebben kunnen afronden en danken de mensen die het voor het zeggen hebben bij Barcelona. Zij zijn er net als wij van overtuigd dat deze speler zijn positieve ontwikkeling een vervolg kan geven in Osnabrück en in de 2. Bundesliga.” Reis’ nieuwe werkgever bezet momenteel de vierde plek, na een zege en twee gelijke spelen in de eerst drie wedstrijden.