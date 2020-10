KNVB zet streep door RKC Waalwijk - PEC Zwolle na besmettingen

De Eredivisie-wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle van zaterdagavond gaat niet door, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. Bij RKC zijn in de afgelopen 24 uur 4 coronabesmettingen geconstateerd en na een eerste bron- en contactonderzoek moeten 8 spelers in thuisquarantaine.

De KNVB voegt toe dat dit aantal nog verder op kan lopen na een volgende ronde aan onderzoeken. Het besluit om de wedstrijd af te gelasten werd genomen na overleg tussen de bondsarts van de KNVB, de clubarts van RKC en de GGD.

Deze partijen waren het snel eens dat het onverantwoord zou zijn om de spelersgroep van RKC bij elkaar te brengen en tegen PEC te laten spelen. De KNVB laat weten dat er zo snel mogelijk een nieuwe datum ingepland zal worden voor het treffen in het Mandemakers Stadion.

Het duel tussen RKC en PEC is de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen die wordt afgelast vanwege coronabesmettingen. In de afgelopen weken werden er bij verschillende clubs wel individuele besmettingen geconstateerd, maar werd de situatie nergens zo ernstig geacht dat een wedstrijd verplaatst moest worden.