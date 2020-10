Barcelona kan markt mogelijk nog op na bod van 18 miljoen uit Londen

Barcelona slaagt er deze transferperiode mogelijk toch nog in om Jean-Clair Todibo uit de boeken te schrappen. De twintigjarige centrale verdediger werd in de tweede helft van het afgelopen seizoen al aan Schalke 04 verhuurd en staat al de gehele transferperiode op de nominatie om te vertrekken. Volgens The Independent is Fulham nu op het laatste moment concreet geworden voor de Fransman.

The Cottagers hebben volgens de berichtgeving een bod van achttien miljoen euro voor Todibo neergelegd in het Camp Nou. Everton leek lange tijd de beste papieren voor de komst van de verdediger in handen te hebben, maar the Toffees wilden hem enkel huren. Doordat Barcelona hier niet aan wilde en Everton zijn twijfels had over een directe overstap van Todibo, schakelde de club uit Liverpool door naar Ben Godfrey van Norwich City.

Door het afhaken van Everton is de weg nu vrij voor Fulham om werk te maken van de komst van Todibo. De Londenaren zijn er nog niet in geslaagd om een persoonlijk akkoord te bereiken met de stopper, maar hopen de deal voor het sluiten van de transfermarkt op maandag over de streep te kunnen trekken. De promovendus is het seizoen begonnen met nederlagen tegen Arsenal, Leeds United en Aston Villa en is druk op zoek naar defensieve versterkingen.

Als Barcelona erin slaagt om Todibo voor maandag te verkopen kan het mogelijk ook zelf nog de transfermarkt op. De Catalanen zitten al geruime tijd achter Manchester City-verdediger Eric García aan, maar moesten eerst transferinkomsten genereren om concreet werk te kunnen maken van zijn komst. Ook Memphis Depay wordt al enige tijd in verband gebracht met een overgang naar Barcelona.