‘Ik zag de andere kant van de medaille, ik deed boodschappen in een rolstoel’

Donyell Malen is na een zware knieblessure weer helemaal terug bij PSV. Daarnaast werd de aanvaller vrijdag door bondscoach Frank de Boer opgeroepen voor de aankomende interlands van het Nederlands elftal. Malen kan eindelijk weer vooruitkijken, al heeft hij ook zware tijden gekend. "Ik heb de andere kant van de medaille gezien", zo vertelt de PSV'er in een interview met het Algemeen Dagblad.

"Natuurlijk dacht ik vorig jaar december: daar gaat mijn seizoen en ook de droom van spelen op het EK", blikt Malen terug op de zwaarste periode uit zijn leven op sportief gebied. "Ik was in Amerika, zou daar in Pittsburgh geopereerd gaan worden, en van corona had nog niemand gehoord." De coronacrisis werkte gek genoeg in het voordeel van Malen. "Het klopt wel enigszins wat je zegt: de coronastop was voor bijna alle voetballers alleen maar vervelend, maar voor mij is het eigenlijk niet negatief geweest. Het EK heb ik niet hoeven missen. Ik kon rustig revalideren, in de luwte. Maandenlang was er heel weinig te doen voor iedereen, maar als één van de weinigen was ik volop aan het sporten, en met een concreet doel: weer fit worden."

De terugkeer kwam in augustus in de wedstrijd van PSV tegen Vitesse (1-1). "Ik waardeer het nu nog meer dat ik kan voetballen", benadrukt de aanvalsleider van de Eindhovenaren. "Want onbewust neem je het soms als iets vanzelfsprekends. Is menselijk, denk ik. Maar ik heb nu de andere kant van de medaille gezien. Ik heb boodschappen moeten doen in een rolstoel. Tussen het oplopen van de blessure tegen Feyenoord en terugkeren tegen Vitesse zaten zoveel fases, ik heb geprobeerd om te genieten van kleine dingen die in elke fase steeds beter gingen."

Malen voelt vanwege zijn eigen zware kwetsuur enorm mee met Maxi Romero, die onlangs in het Europa League-duel met NS Mura (1-5) een zware knieblessure opliep. "Maxi stond letterlijk naast me in de spits, ik hoorde hem met een schreeuw naar de grond gaan", zo brengt Malen in herinnering. "Dat greep me wel even aan. Ik had het daar over met mensen bij PSV. Je weet waar die jongen nu doorheen moet. Nee, ik werd er niet angstig van. Die wedstrijd heb ik gewoon doorgespeeld. En ook goed gespeeld, gescoord. Maar voor Maxi is het vreselijk, hij had net een basisplaats."

Voor Malen is zijn eigen revalidatieperiode van acht maanden inmiddels een gesloten boek. "Het was gewoon vette pech", verwijst de aanvaller naar het ongelukkige moment in de uitwedstrijd tegen Feyenoord van vorig jaar december. "Ik sprong op bij een sliding en kwam verkeerd neer. Weet je, ik heb nog nooit met zoveel woorden over mijn blessure gesproken. Het is gebeurd. Het heeft zeker impact gehad. Maar nu weer dóór", aldus de ambitieuze Malen.