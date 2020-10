‘Guardiola kwam bij mij thuis, maar het was niet nodig om hem aan te trekken’

Arsène Wenger was tussen 1996 en 2018 als manager verbonden aan Arsenal, al had de Franse coach tussendoor ook voor Manchester United of Paris Saint-Germain kunnen kiezen. Wenger kreeg serieuze aanbiedingen van de topclubs uit respectievelijk Engeland en Frankrijk, maar een voortijdig vertrek bij the Gunners kwam evenwel nooit van de grond.

Wenger laat in het midden wanneer hij bij Manchester United had kunnen instappen. "Dat ga ik niet vertellen", vertelt de Fransman in een uitgebreid interview met The Times. "Maar dat die club mij de baan van manager heeft aangeboden staat vast." Wenger kijkt met een goed gevoel terug op de rivaliteit met Sir Alex Ferguson, die jarenlang de scepter zwaaide op Old Trafford. "Dat waren mooie tijden. Ferguson is een intelligent persoon. Je kunt niet dom als je zo'n loopbaan als manager achter de rug hebt."

De voormalig keuzeheer van Arsenal onthult daarnaast dat hij Josep Guardiola als speler bijna naar Noord-Londen had gehaald. "Hij kwam een keer bij mij thuis langs, dat was toen hij nog als speler actief was. Maar in die tijd beschikte ik nog over Patrick Vieira en Gilberto Silva. Er was destijds niet de noodzaak om hem aan te trekken." Wenger werkte ruim twee decennia in de Premier League en volgt het Engelse voetbal nog immer op de voet. "Ik kijk elke wedstrijd, het is nog steeds mijn competitie. Je hoeft niet doorgeleerd te hebben om te weten dat Bayern München kampioen wordt in Duitsland, Juventus in Italië en PSG in Frankrijk. De Premier League is nog steeds de meest onvoorspelbare competitie in Europa, zelfs in de huidige omstandigheden en ondanks het feit dat de Engelse clubs het slecht deden in Europa."

Wenger kijkt ook terug op zijn turbulent verlopen laatste periode bij Arsenal. "Misschien ben ik wel te lang gebleven", verzucht de Head of Football Development van de FIFA. "Ik weet het niet zeker. Maar ik was nog steeds net zo gedreven als op mijn eerste dag bij de club. Ik heb Arsenal op een succesvolle manier door een zeer moeilijke periode geloodst. Op een gegeven moment vinden mensen dat je te oud bent, zonder te weten wat je allemaal doet. Ik heb altijd het uiterste van mijzelf gegeven voor de club. Maar veel fans waren niet meer gelukkig. Het is begrijpelijk dat mensen na 22 jaar toe zijn aan verandering."

Ferguson kreeg na zijn 27 jaar als manager een baan als directeur aangeboden bij Manchester United. Van een dergelijke rol was voor Wenger nooit sprake bij Arsenal. "Ik weet niet waarom Ferguson dat aanbod kreeg. Ik heb altijd gezegd dat ik aan Arsenal verbonden zou blijven, al wist ik ook dat het beter zou zijn als we in het begin compleet afstand van elkaar zouden nemen. De periode kort na mijn vertrek was moeilijk, zeker omdat ik Arsenal zolang onder mijn hoede had. Maar ik vond het beter om de club van een afstandje te volgen."