Ex-toparbiter kijkt met verbazing naar Eredivisie: ‘Dit is een blamage’

De tuchtcommissie sprak vrijdag liefst drie spelers vrij: Edson Álvarez (Ajax), Mica Pinto (Sparta Rotterdam) en Glenn Bijl (FC Emmen). Het drietal kreeg afgelopen weekeinde een rode kaart en vocht deze met succes aan. Voormalig toparbiter Jaap Uilenberg kijkt dit seizoen zijn ogen uit. Ook Luuk Wouters van RKC Waalwijk haalde eerder dit seizoen immers zijn recht en dus staat de scheidsrechtersafdeling van de KNVB behoorlijk onder druk.

Uilenberg verwacht dat de geseponeerde rode kaarten de eerstvolgende bijeenkomst van de scheidsrechters in Zeist onderwerp van gesprek zullen zijn. De waarnemer van de UEFA wijst erop dat de regels voorschrijven dat er sprake moet zijn van ‘hoge intensiteit, snelheid en gewelddadigheid’. “De UEFA hamert er ook op alleen in zulke gevallen actie te ondernemen. Maar als je de laatste weken naar Nederland kijkt, dan ligt de lat daar te laag, wordt er te snel rood gegeven”, vertelt hij aan De Telegraaf.

Uilenberg ziet dit seizoen genoeg voorbeelden dat er niét had moeten worden ingegrepen, maar dat het wél gebeurde. Bijvoorbeeld de afgekeurde goal van Ajax tegen RKC Waalwijk, omdat Lisandro Martinez op de ándere helft een overtreding zou hebben gemaakt. “Bas Nijhuis stond er bovenop en vond het niks. Blijf daar als VAR dan gewoon vanaf", benadrukt de oud-scheidsrechter in het dagblad. "Roep de scheidsrechter alleen naar het scherm als het honderd procent fout is en niet als er ruimte inzit. Sommige scheidsrechters gebruiken die ruimte voor hun manier van fluiten.”

Uilenberg ziet, ‘niet alleen in Nederland’, dat de VAR de arbiter ook naar de zijkant roept als er tijdens de wedstrijd helemaal geen reactie bij spelers is. “Door vervolgens beeld voor beeld te laten zien, lijkt een actie vele malen erger dan die daadwerkelijk is. Als ik in het buitenland VAR-cursussen geef, zeg ik altijd dat het laatste clipje dat de VAR aan de scheidsrechter laat zien, de actie op normale snelheid moet zijn. Ik weet niet of dat ook KNVB-beleid is, maar het helpt wel om beter te kunnen oordelen.”

Uilenberg hoopt dat de Nederlandse arbitrage zich de komende speelronden herpakt. “Dit is geen reclame.” De rode kaart voor Bijl vond hij ‘een blamage’. “Het mag niet gebeuren dat scheidsrechter en VAR een spelregelwijziging per 1 juni jongstleden niet toepassen. De spelregel luidt nu dat na toepassing van de voordeelregel bij een doorgebroken speler maximaal naar geel mag worden teruggegrepen en niet meer naar rood. Dat had Edwin van de Graaf gewoon moeten weten.”