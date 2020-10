Emanuelson: ‘Misschien kan Klaiber na Ajax nóg een stap maken’

Urby Emanuelson hoopt dat de fans van Ajax een kans geven aan ex-ploeggenoot Sean Klaiber. De rechtsback maakte afgelopen week de overstap van FC Utrecht naar Amsterdam, waar men op zoek was naar versterking na het vertrek van Sergiño Dest naar Barcelona. In de optiek van Emanuelson is Klaiber een van de beste rechtsback van de Eredivisie. “In die categorie valt hij. Hij was de laatste jaren een hele constante factor bij ons en hij heeft zich echt bewezen. In dat opzicht behoort hij zeker tot de beste rechtsbacks van de Eredivisie.”

Veel fans van Ajax hebben moeite met het prijskaartje van Klaiber, circa vijf miljoen euro, en het feit dat hij enkele jaren geleden aangaf dat een transfer van FC Utrecht naar Ajax niet zomaar voor de hand ligt. “Het is een jongen van Utrecht. In die periode was er ook wat lichte interesse van Feyenoord. Je weet nooit hoe het in het voetbal kan lopen. Ik ben ontzettend blij voor hem met deze stap en hoop dat de supporters van Ajax het hem niet te kwalijk nemen”, vertelt Emanuelson in gesprek met Ajax Showtime.

“Met zijn manier van spelen en de instelling die hij heeft, zal hij alles voor de club geven. Ik denk dat hij snel geaccepteerd wordt.” Emanuelson dicht Klaiber goede kansen toe om succesvol te zijn bij Ajax. “Zijn grootste kwaliteit is zijn drive. Hij combineert een enorme drive met de juiste instelling, een beetje wat Nicolás Tagliafico ook heeft. Daarom denk ik dat hij zeker kans van slagen heeft. Verdedigend is hij in de één-tegen-één situaties ijzersterk. Hij heeft zijn snelheid mee en dat komt goed van pas, want bij Ajax verdedig je vaak in grotere ruimtes.”

“Ik denk dat hij de juiste kwaliteiten heeft om bij Ajax die positie in te vullen. In aanvallend opzicht heeft hij genoeg mensen voor zich die hem weg kunnen steken. Hij creëerde bij ons al veel kansen en maakte regelmatig goals.” De ex-Ajacied denkt dat er nog rek zit in de 26-jarige Klaiber. “Ik denk niet dat hij al aan zijn top zit. Hij komt in een selectie waarin hij betere spelers om zich heen heeft. Als hij zich eenmaal aan dat niveau kan optrekken, dan wordt hij een nog veel betere speler.”

“Hij heeft sowieso genoeg voetballende kwaliteiten om zich bij Ajax staande te houden. Het is aan hemzelf of hij mee kan met het niveau. Als dat eenmaal het geval is, kan het heel mooi voor hem worden. Niet alleen bij Ajax, maar misschien kan hij dan na Ajax nog een stap maken.” Emanuelson erkent dat Klaiber een lastige concurrentiestrijd met Noussair Mazraoui wacht. “Hij heeft het geluk dat Ajax heel veel wedstrijden gaat spelen, ook Europees, dus ik denk dat er genoeg mogelijkheden komen voor hem om aan speelminuten te komen. Als hij dat goed invult, kan hij met iedereen de strijd aangaan.”