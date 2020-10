Stijn Spierings wacht prachtige transfer na miljoenendeal van PSV

Stijn Spierings rondt de komende dagen zijn transfer naar Toulouse af, zo schrijft De Telegraaf zaterdag. De middenvelder gaat Levski Sofia al na een half jaar inruilen voor de Franse club, waar hij als vervanger van Ibrahim Sangaré wordt aangetrokken. De voormalig captain van de tegenwoordig Ligue 2-club maakte voor negen miljoen euro de overstap naar PSV en werd afgelopen maandag gepresenteerd in Eindhoven.

Volgens het dagblad stapt Spierings zaterdag met zijn zaakwaarnemers Frank Schouten en Niels van Duinen in een privéjet naar Frankrijk om de deal rond te maken. Toulouse eindigde afgelopen seizoen op de laatste plaats in de Ligue 1, maar heeft grote plannen en wil over een jaar weer op het hoogste podium in Frankrijk spelen. Het bedrijf RedBird Capital nam onlangs een meerderheidsbelang van 85 procent.

Damiel Comolli, eerder werkzaam voor topclubs als als Liverpool, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe, heeft de technische portefeuille in zijn beheer en zou volgens het dagblad ‘lyrisch’ zijn over de kwaliteiten van Spierings. De 24-jarige Nederlander wordt gezien als een speler die de potentie heeft om de club richting een rentree naar de Ligue 1 te helpen.

Spierings maakte in januari voor enkele tonnen de overstap van RKC Waalwijk naar Bulgarije, waar hij in een paar maanden tijd een uitstekende indruk heeft achtergelaten. De start van Toulouse aan het nieuwe seizoen is overigens belabberd. Na vijf speeldagen heeft de ploeg van Patrice Garande evenveel punten. De van De Graafschap overgekomen Branco van den Boomen stond in vier van deze vijf duels in de basis.