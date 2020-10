Sydney van Hooijdonk na hattrick: ‘Feyenoord is sowieso te laat nu!’

NAC Breda won vrijdagavond in eigen huis van Jong Ajax met 4-0. Sydney van Hooijdonk, die op de valreep toch behouden bleef voor NAC, betaalde het vertrouwen terug met zijn eerste hattrick en zette zijn totaal aantal goals in de Keuken Kampioen Divisie op zeven waarmee hij voorlopig topscorer is. Na afloop van het duel in het Rat Verlegh Stadion sprak hij met verslaggever Mounir Boualin voor de camera van Voetbalzone.

