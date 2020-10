Liverpool moet ster missen door corona; nog geen uitsluitsel over Ajax-uit

Sadio Mané heeft positief getest op het coronavirus, zo maakt Liverpool vrijdagavond officieel wereldkundig. De 28-jarige vleugelaanvaller uit Senegal zal de komende periode in thuisquarantaine doorbrengen, zoals de strikte coronaregels dat voorschrijven in Groot-Brittannië. Het is na middenvelder Thiago Alcántara de tweede keer deze week dat the Reds een coronageval naar buiten brengen.

Mané heeft volgens de berichtgeving van Liverpool milde klachten en zijn gezondheid is momenteel niet in gevaar. Desondanks neemt de regerend landskampioen geen enkel risico. De Afrikaanse buitenspeler was afgelopen maandag nog één van de uitblinkers in het met 3-1 gewonnen duel met Arsenal. Mané tekende voor een doelpunt op Anfield, dat donderdagavond wederom het decor was voor de ontmoeting tussen Liverpool en Arsenal. Zonder onder meer de Senegalese aanvaller, die rust kreeg van manager Jürgen Klopp, werd men na het nemen van strafschoppen (4-5) uitgeschakeld in de derde ronde van de EFL Cup.

De door het coronavirus getroffen Mané mist sowieso de uitwedstrijd van Liverpool tegen Aston Villa van aanstaande zondag. Thiago, die eveneens donderdagavond ontbrak in het bekerduel met Arsenal, is dan ook nog niet inzetbaar voor Klopp. Wellicht dat het duo op 17 oktober kan terugkeren bij de grootmacht uit Liverpool. Die dag is namelijk stadgenoot Everton de tegenstander op Goodison Park.

Liverpool werd donderdag tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan onder meer Ajax. Op woensdag 21 oktober start de winnaar van 2019 het Europese avontuur met een uitduel in de Johan Cruijff ArenA. Het is momenteel nog niet bekend of Mané en Thiago over bijna drie weken alweer kunnen meedoen bij Liverpool.